Washington, Fauci y Yankees: cuatro meses tarde dio inicio la temporada de Ligas Mayores más rara de la historia

Giancarlo Stanton bateó el primer jonrón de la campaña de 60 juegos apenas siete minutos después de que había comenzado

Exactamente a las 7:09 pm tiempo del Este dio inicio la temporada 2020 del béisbol de Ligas Mayores, la cual originalmente debió comenzar a finales de marzo y que sin ninguna duda será considerada la más extraña de la historia de este deporte.

Siete minutos después de que Max Scherzer, pitcher estrella de los locales Washington Nationals, hizo el primer lanzamiento oficial de la campaña al bateador Aaron Hicks, de los Yankees de Nueva York, fue bateado el primer jonrón: Giancarlo Stanton se voló la barda del jardín central para dar ventaja a su equipo de 2-0.

The 1st homer of 2020 belongs to @Giancarlo818. 💪 pic.twitter.com/Q1cZCu7m0E — MLB (@MLB) July 23, 2020

El juego de apertura de MLB rápido mostró algunas de las inusuales variantes causadas por el coronavirus: cero aficionados en las tribunas de Nationals Park, mascarillas faciales en jugadores y coaches en el dugout, no más escupitajos en el campo y comentaristas transmitiendo de manera remota, no en el estadio, como en este caso sucedió con Alex Rodríguez y otros comunicadores de ESPN.

Antes del arranque de la temporada, los Nationals elevaron el banderín conmemorativo de su primer campeonato de la Serie Mundial, obtenido el otoño pasado tras vencer de manera asombrossa a los Astros de Houston.

Todos los integrantes de ambos equipos pusieron una o las dos rodillas sobre el suelo al guardar un prolongado momento de silencio como muestra de apoyo por el movimiento contra la injusticia social. Esto antecedió el himno nacional de EE.UU.

Every player and coach on the Yankees and Nationals takes a knee before the national anthem (via @MarkZuckerman)pic.twitter.com/BReFKXrxOE — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) July 23, 2020

Y poco después apareció en el diamante el Dr. Anthony Fauci, máxima autoridad médica del país en la lucha contra la pandemia, para realizar el ceremonial lanzamiento de la primera bola. No fue la mejor pitcheada de Fauci, quien es fan de los Nats.

Dr. Anthony Fauci threw out the first pitch before the Nationals-Yankees game. pic.twitter.com/04Tbkh7Voa — ESPN (@espn) July 23, 2020

Horas antes del partido, los Nationals tuvieron que lidiar con una mala noticia. Juan Soto, el joven dominicano que ya es uno de sus mejores peloteros, quedó fuera tras dar positivo de COVID-19.

Y así, con toda serie de contratiempos, empezó una temporada que estuvo amenazada primero por la pandemia y luego por las agrias negociaciones entre equipos y peloteros respecto a la repartición de ingresos económicos, las cuales arrojaron un calendario de 60 juegos que hace menos predecible todo.

TE PUEDE INTERESAR:

En tiempos de incertidumbre los Dodgers firman a Mookie Betts por $365 millones de dólares

Los Toronto Blue Jays buscan casa temporal luego de que Canadá les impidió jugar en su país