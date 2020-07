Al estilo FIFA 21: el próximo mercado de fichajes será como jugar un videojuego

El mercado de fichajes que se avecina estará marcado por un escenario económico muy complicado a nivel mundial. En un contexto en el que abundarán las cesiones y la búsqueda de jugadores libres, la plataforma ‘Player Lens’ ofrecerá una “ventana digital” para fichar.

La interfaz tendrá una estética similar a un videojuego de gestión deportiva: ofrece a un club la posibilidad de buscar entre miles de futbolistas por sus características deportivas, precio de traspaso o exigencias de salario.

Una vez el club ha detectado un jugador que reúne las características deseadas -que puede comprobar con datos estadísticos y resúmenes de sus últimos partidos en vídeo-, la plataforma le facilita el contacto del club que tiene sus derechos o de su agente, en caso de ser un futbolista libre, para negociar la operación.

We're an online platform where professional players can advertise their talents to prospective clubs instantly.Player's game data, analytics and videos are in one place. Our network of 600+ clubs access this information to find the right fit and initiate contract talks quickly. pic.twitter.com/FhV2sh2O0S

En un contexto de mercado difícil, con poca posibilidad de inversión por parte de los clubes y mucha búsqueda de operaciones como cesiones o intercambios, esta plataforma de “autoservicio” puede facilitar la labor de clubes y agentes.

