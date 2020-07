Ariadne Diaz sufre la muerte de su hermana Cinthya, quien perdió la batalla contra el cáncer a los 35 años

View this post on Instagram

Mi hermosa mariposa… Soñé que ella se iba y lloré muchísimo, desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla, ese día ella me pidió hablar por video llamada, aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje, esta vez quiso hacerlo por video, me dijo que Vale quería hablar con Diego. Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa, desde ese día todos los días he recibido señales claras mostrándome que la muerte no es otra cosa que una metamorfosis. Cada día ella se iba un poquito más y cada día más mariposas aparecían alrededor. . . Cinthya Raygoza Díaz, mi hermana amada, mi amiga, mi confidente, mi Titi hermosa partió hoy a sus 35 años después de luchar por más de 7 años contra un condroblastoma en la columna, a pesar de todo, NUNCA dejó de vivir su vida, de ser una mamá extraordinaria y divertida, entre cirugías y tratamientos aprovechó cada momento para realizar sus sueños, nunca vi a nadie pasar por tanto dolor y aún así sonreirle a la vida. Hoy contigo se va una parte de mi alma y se queda con nosotros una parte de la tuya, tu hija amada. Siempre me harás falta aquí pero siempre, siempre te llevaré en todo lo que soy. Vuela MARIPOSA soy feliz de saberte en paz. 🦋