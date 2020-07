Mira cómo ha crecido Lúa, la pequeña hija de Zuria Vega que está revolucionando las redes

View this post on Instagram

Me encanta esta foto que nos tomó Alberto en medio de nuestra rutina de todos los días después del baño. Y @cetaphil_mexico siempre ha estado ahí desde que Lua nació. Es la única crema que uso con mis hijos, la piel se les mantiene hidratada muchas horas gracias a que tiene hidrogel y aceite de almendras además de que no les provoca ninguna reacción. #MiPielEsReal @cetaphil_mexico