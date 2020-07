VIDEO: ¡Esa mano, árbitro! La extraña razón por la que Zarek Valentin se tocó por debajo del short en pleno partido

El futbolista aplicó un misterioso spray en sus partes nobles

La noche del jueves, se llevó a cabo el encuentro entre Los Ángeles Galaxy y el Houston Dynamo, correspondiente a la jornada 3 del grupo F del torneo MLS Is Back. El partido concluyó con marcador de 1-1, dejando a los dos equipos fuera de la fase final del torneo.

En el encuentro, Zarek Valentin, jugador del Dynamo, acaparó los reflectores, pues en el minuto 63 se llevó las manos dentro del shot y comenzó a hacer movimientos extraños, como si se tocara. Sin embargo, solamente se estaba aplicando spray.

Must be hot in Florida pic.twitter.com/2jPg8MlJvg — Apeshot (@Apesh0t) July 24, 2020

Lejos de tomarlo como una ofensa, los aficionados hicieron comentarios graciosos y chistes después de que el video se hiciera viral.

Literally hot as balls out there — canchon (@canchon) July 24, 2020

Gotta do what you gotta do to protect the goods hahaha pic.twitter.com/nQWDNqTcC5 — Fabien (@D4sperado) July 24, 2020

Hasta el momento, el jugador no ha declarado al respecto y se desconoce para qué era ese misterioso spray.