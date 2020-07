VÍDEO: Se niega a llevar mascarilla y la echan del avión, viajeros aplauden

Un video subido a TikTok muestra el momento en el que todos los pasajeros de un avión aplaudieron cuando una mujer, que se negó a usar mascarilla, fue expulsada del vuelo.

El clip fue filmado por el pasajero Jordan Slade. En las imágenes se ve a la mujer siendo expulsada de un avión de American Airlines que cubría la ruta desde Ohio a Carolina del Norte, el pasado 19 de julio.

La mujer desafió las pautas y reglas establecidas, que marcan que todos deben usar mascarilla durante el vuelo. Alegó que no podría usarla como resultado de una condición médica.

Ole Karen refused to wear a mask on an @AmericanAir flight so she was KICKED OFF.

And then everyone clapped 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#KarensGoneWild #karen @davenewworld_2 pic.twitter.com/EJnt0xIl78

— Jonah (@BookofJonah) July 20, 2020