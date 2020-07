¿Agua o anticongelante? que es mejor para mantener el auto en buenas condiciones

Debido al oxigeno que posee, el calor que absorbe no es controlado

Bienvenido a nuestra guía de Consejos de Mecánica, donde encontrarás tips y consejos para ahorrar dinero y mantener tu auto en condiciones óptimas.

***

Así como el aceite de motor es el líquido vital del motor de un auto, el liquido en el radiador es necesario para que todo el auto funcione a la perfección.

Entre sus funciones más importantes se encuentran prevenir el sobrecalentamiento, la oxidación o corrosión y lubricar otros elementos que entran en contacto con el radiador, como la bomba de agua.

Es bueno saber que el motor alcanza una temperatura de 194° F y mientras no sobre pesa esta temperatura, no es necesario enfriarlo. Para saber si sobrepasa esta temperatura, el termostato funciona para regular la temperatura del anticongelante. Básicamente el termostato bloquea el paso y no deja que los líquidos fluyan dentro del motor hasta que hayan alcanzado la temperatura ideal para que los líquidos pasen.

¿Pero que se debe usar agua o anticongelante en el radiador?

La temperatura del motor se controla cuando el anticongelante alcanza la temperatura ideal, el termostato se abre y empieza a circular por el motor, el cual absorbe el calor para tener controlada la temperatura en funcionamiento.

Sin embargo cuándo se usa agua en vez de anticongelante. El agua debido al oxigeno que posee el calor que absorbe no es controlado y puede provocar corrosión en los tubos y mangueras del motor.

En pocas palabras se debe usar anticongelante en el radiador del auto y así evitar daños en el sistema de enfriamiento.

***

Te puede interesar: