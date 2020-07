Alerta: ciudadanos reportan recibir paquetes de China con semillas; si lo recibes, ¡no lo abras!

Varios residentes de Virginia informaron haber recibido paquetes no solicitados de China que contienen semillas.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Virginia (VDACS por sus siglas en inglés) envió un comunicado de prensa el viernes instando a los residentes a no plantar las semillas recibidas.

Por el momento se desconoce el tipo de semillas que contiene el paquete enviado desde China, pero pueden ser especies de plantas invasoras, dijeron las autoridades.

