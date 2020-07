Presidente del Bronx critica “hipocresía” de NY Yankees al invitar a “supremacista blanco” Trump a lanzar bola tras incompetencia en la pandemia

Rubén Díaz Jr., presidente del condado El Bronx (NYC), criticó fuertemente ayer a la organización NY Yankees por invitar al mandatario Donald Trump a hacer el primer lanzamiento ceremonial en su estadio el 15 de agosto.

Díaz acusó a los Yankees de hipocresía por afirmar que le importaba el movimiento Black Lives Matter (BLM) y luego le darle una plataforma a Trump, a quien llamó un “supremacista blanco”.

“El 8 de junio, los Yankees emitieron una declaración que en parte decía: ’Las vidas negras importan. Los Yankees de Nueva York condenan el racismo, los prejuicios y la injusticia en todas sus formas’”, citó Díaz en un comunicado emitido el viernes por la noche.

“Al invitar al presidente Trump a lanzar el primer lanzamiento, están demostrando descaradamente que sus pronunciamientos son cínicos y carecen de significado genuino”.

“Quizás, de hecho, las palabras ’Black Lives Matter’ ahora también deberían pintarse en la calle fuera del Yankee Stadium, lo mismo que en Trump Tower”.

Díaz, quien dijo que estaba “conmocionado e indignado”, continuó: “Todos merecemos algo mejor que una descuidada organización de Grandes Ligas de Béisbol que constantemente ignora a la comunidad circundante mientras se entrega a un supremacista blanco sin complejos como Donald Trump”.

El Demócrata también se quejó de la respuesta del gobierno federal a la crisis COVID-19, mientras que cerca de 4 mil habitantes del Bronx y 150 mil estadounidenses murieron a causa del virus y miles de otros perdieron sus trabajos.

“Los Yankees estarían mejor atendidos honrándolos a ellos y a sus familias en lugar de a un presidente cuya bravuconería e incompetencia no lograron contener la pandemia“, dijo Díaz.

Trump dijo a los periodistas en una reunión informativa del grupo de trabajo sobre coronavirus en la Casa Blanca el jueves que su amigo Randy Levine, presidente de los Yankees de Nueva York, le pidió que lanzara el tono ceremonial.

Ni el famoso equipo de béisbol ni Trump han hecho comentarios inmediatos a las declaraciones de Díaz, indicó New York Post.

El jueves, en el juego inaugural de la accidentada temporada 2020 realizado en Washington DC, el primer lanzamiento lo hizo el neoyorquino Dr. Anthony Fauci, máxima autoridad médica en la lucha contra la pandemia, en medio de frecuentes contradicciones con Trump.

I am shocked and outraged by the New York Yankees’ decision to invite President @realDonaldTrump to throw out the first pitch at Yankee Stadium on August 15. On June 8, the @Yankees released a statement that in part read: “Black lives matter."

— Ruben Diaz Jr. (@rubendiazjr) July 25, 2020