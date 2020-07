Confirmado: Carolina Sandoval queda fuera de ‘Suelta la Sopa’ y Telemundo

Todos los detalles que llevaron a esta decisión y lo que nunca se contará

Confirmado, Carolina Sandoval queda fuera de ‘Suelta La Sopa’ y de Telemundo. Aunque aun no se ha hecho oficial, de manera pública, estamos en condiciones de contarte que, tal como te dijimos hace unos días, después de un Instalive que ‘La Venenosa’ hizo en su cuenta personal de Instagram, la producción y High Hill, que es la compañía que la contrata, decidió despedirla.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué deciden arriesgarse a quedarse sin uno de sus talentos más fuertes en el momento que tienen los peores rating? ¿equivocación de Sandoval? ¿problemas dentro del equipo?… A continuación te damos todas las respuestas.

La decisión de despedirla, después de 7 años dentro del show y de haber sido una de las pioneras, estaría basada en lo que sucedió el miércoles 22 de julio cuando, minutos antes que comenzara el show, Carolina hizo un en vivo en su cuenta de Instagram personal. Visiblemente nerviosa y desencajada, explicó que aunque estaba ya vestida y lista para salir en ‘Suelta La Sopa’ desde su casa, acababa de recibir un llamado para decirle que no haría el programa, ya que debió presentarse en el estudio.

Desde que comenzó la pandemia, los presentadores de ‘Suelta La Sopa’ fueron rotándose para hacer el show desde sus casas, Carolina, recién había regresa al estudio esta semana. Le vimos lunes y martes, pero ya no desde el miércoles. ¿Por qué no quiso ir? ¿tomó la decisión sin consultar? Según pudimos saber, dentro de la producción habría casos de sospecha de COVID-19, y como ‘La Venenosa’ compartió en ese en vivo, su madre fue diagnosticada con el mal de parkinson, y no quería arriesgarse a ir al estudio, con la posibilidad de un contagio y traer el virus a su casa.

Hay dos versiones de los que pasó durante ese día: una que Carolina le avisó con tiempo a su superior inmediato, Carlos Mesber CEO de High Hill, la compañía que tiene el título de ‘Suelta La Sopa’ y que es la empleadora de todo el staff, menos Jorge Bernal, quien sí es talento de Telemundo.

Y la otra versión es que tomó la decisión sin consultar y solo avisó que ese día haría el show desde su casa por los motivos antes explicados. Ante la negación de ir al estudio, la producción le habría dicho que no saldría ese día y que tendrían una reunión luego del programa.

Lo cierto es que después de ese en vivo, tanto High Hill, como Telemundo se habrían molestado y habrían decidido suspenderla por tiempo indeterminado. Pero, a diferencia de lo que hace usualmente, Carolina no subió ese Instalive a sus redes, lo borró, por lo que, solo algunos ejecutivos y compañeros de la Sandoval pudieron escuchar lo que dijo, el resto solo recibieron la información de lo que les contaron.

Entre el jueves y el viernes, después de muchas reuniones, idas y venidas y dentro del terreno de las suposiciones para quienes no vieron el en vivo, se tomó la decisión de dejar fuera del show a Carolina Sandoval. ¿La Razón? Una de ellas, sería revelar información interna al público, en palabras más coloquiales ‘ventilar los trapitos sucios’.

¿Ya Carolina sabe que fue despedida? Aunque no nos lo confirmaron de manera oficial, pudimos saber que recibió un llamado de High Hill para informarle que el lunes recibiría un comunicado oficial y que ya no pertenecía al show, ni a la empresa.

¿Esta sería la verdadera razón o por lo menos la única para sacar a ‘la Venenosa’? Aunque no sabemos a ciencia cierta, sí ella comentó en ese famosos en vivo que marcó un antes y un después en su carrera, que muchos de sus compañeros, a quienes consideraba sus amigos, ya no lo eran, que la pandemia había demostrado la verdadera cara de muchos de ellos.

Una muestra de esto es que, el fin de semana, Carolina dejó de seguir en las redes sociales a muchos de ellos y a otros los ha bloqueado. Es decir, sacó de su Instagram a todos, menos a Jorge Bernal.

Ahora las preguntas son: ¿No era suficiente con suspenderla? ¿Era prudente sacarle cuando el rating de ‘Suelta La Sopa’ está en su peor momento? Esa respuesta seguramente fue algo que analizaron y estudiaron antes de tomar la decisión. Pues aunque muchos la odian y otros la aman con el mismo fervor, lo cierto es que ‘La Venenosa’ es talento clave dentro del show por eso mismo, porque llamar la atención, independientemente de su profesionalismo y disciplina.

El show de farándula que sale por la pantalla de Telemundo, no está atravesando su mejor momento, por muchas razones, una de ellas es que el programa anterior ‘En Casa con Telemundo’, casi no tendría público y eso hace que la entrega sea casi por el piso, algo que ‘Suelta La Sopa’ no estaría pudiendo levantar, y que a la vez perjudica a ‘Al Rojo Vivo con María Celeste’, quien también bajó sus números de audiencia. A esto e le sumaría una posible guerra interna entre los panelistas y parte de la producción. ¿La razón? La principal sería el imperio que habría hecho Carolina con su marca, mientras el resto estaría intentándolo a partir de esta pandemia sin lograrlo.

Lo cierto es que si desde el miércoles no la vimos más a Carolina Sandoval, desde el lunes será oficial, y aunque aun no lo han puesto en palabras, lo han demostrado gráficamente en la foto que subieron a la cuenta de Facebook de ‘Suelta La Sopa’, en donde en el lugar de ‘La Venenosa’ la vemos a Vanessa Claudio.

Si bien Carolina no es empleada de Telemundo, sino de Hig Hill, y ‘Suelta La Sopa’ es un producto de dicha compañía en co-producción con ellos, nos comunicamos con la cadena vía e-mail, para tener una reacción de su parte, y esta fue la respuesta:

“Nosotros no tenemos ningún comentario al respecto. Te recomendamos que te dirijas a High Hill directamente”.

También nos comunicamos con Hig Hill, y esto fue lo que nos respondió Carlos Mesber, CEO de la compañía: “Nada que decir al respecto por ahora”.

Lo mismo hicimos con Carolina Sandoval, quien nos dijo que por el momento no hablará. Sin embargo, desde el sábado está compartiendo diferentes historias de sus viajes en familia en donde aclara que todo lo pagó con su compañía Carolina La Venenosa Sandoval Inc. Y este domingo subió un TikTok en donde habla de ‘Las cosas falsas’.

Solo resta esperar a lunes a las 3/2 PM Centro, si el show dirá algo de la salida de Carolina Sandoval, o a diferencia con lo que hacen con los famosos y sus historias, ignorarán el tema.