Rescatan a animales con mascarillas en los pies

Rescatadores de animales en Reino Unido acudieron a salvar a una gaviota que se vio afectada por el coronavirus: sus patas se engancharon a una mascarilla.

Esa es otra de las consecuencias negativas que debemos añadir a las múltiples que ya nos ha mostrado la pandemia. Los equipos de protección individual no se están reciclando apropiadamente. El pobre animal tenía la mascarilla completamente enredada en sus patas.

Although facemasks have been helpful to the pandemic, concerns have now sparked from littering and further plastic pollution damage 😷https://t.co/u3whrd6I4w#seagull #bird #animalrescue #saveourseas #coronavirus #plasticfree #reuseandrecycle

— PetPeopleProject (@petpproject) July 22, 2020