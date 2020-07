Árbitro de la Liga MX defiende los berrinches de Gignac porque “no le ha mentado la madre”

Ningún silbante del futbol mexicano ha expulsado al francés

En muchas ocasiones se ha juzgado la actitud del delantero francés André-Pierre Gignac en el terreno de juego, pues en tribuna y televisión, se ha apreciado su fuerte temperamento cuando no le gusta la decisión de un árbitro, y para muchos, el futbolista ya debió haber sido expulsado al menos una ocasión, situación que no ha ocurrido en los cinco años que lleva en la Liga MX.

A pesar de las evidencias, el silbante Óscar Macías, dio su punto de vista y sorpresivamente justificó las acciones del francés.

“Hablando en específico de Gignac, me parece que hubo una cortina en donde todo mundo decía ‘es que Gignac, es que Gignac, es que Gignac’, pero les pido a todos los compañeros que están aquí unidos, recuerden una sola situación en la que Gignac en realidad haya hecho algo para que haya sido castigado. Lo más que hace es que se te para enfrente, te reclama, te levanta las manos, pero no hay ni una mentada de madre, no hay un insulto“, señaló el silbante en entrevista para la cuenta de Instagram, Cuerpo Técnico.

Lo cortés no quita lo valiente, arbitro explica porque a Gignac no lo expulsan cuando le grita a los jueces. "Lo más que hace es que se te para enfrente, te reclama, te levanta las manos, pero no hay ni una mentada de madre, no hay un insulto”, reveló Macías Romo. pic.twitter.com/c8PkTvHuHn — Agustín Pérez Jaune (@Aguseperez) July 26, 2020

Una declaración que sorprende, pues el delantero de Tigres le ha gritado fuertemente a los árbitros, y muchas veces ni siquiera lo han amonestado, a diferencia de otros futbolistas, quienes ante el menor reclamo reciben la tarjeta amarilla, y en ocasiones son expulsados.

A Gignac lo perdonó el arbitro al no sacarle la roja a pesar del intenso reclamo @TigresOficial pic.twitter.com/TlL47zrpSW — Axel Solis (@axelsolisrmz) April 3, 2016

Incluso, seguidores de muchos equipos se han expresado en redes sociales cuando ocurre un tema de conducta con Gignac, pues argumentan que en el fútbol mexicano “no se mide con la misma vara”.