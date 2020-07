Ayuda económica para los campesinos indocumentados de California, Washington y Oregon

La fundación UFW anunció que los trabajadores podrían recibir $500 por persona y hasta $1000 por familia.

Ya está abierta una nueva ventana de ayuda financiera de emergencia para los trabajadores campesinos indocumentados, anunció la Fundación United Farm Workers (UFW).

El Proyecto de Trabajadores Campesinos Esenciales está financiado por fuentes privadas para trabajadores campesinos afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Los trabajadores agrícolas indocumentados de California, Washington y Oregón tendrán la oportunidad de recibir tarjetas pre-pagadas de $500 sí cumplen con ciertos requisitos. Se entregarán un máximo de dos tarjetas por hogar.

Se estima que en Estados Unidos hay alrededor de 2.5 millones de campesinos y más de un millón son indocumentados. En California se calcula que hay alrededor de 400 mil campesinos de los cuales del 60% al 75% son indocumentados.

Leydy Rangel, portavoz de la UFW, dijo que los campesinos que califican incluye a los lecheros, trabajadores de viveros, invernaderos y empaques. Los solicitantes deben ser mayores de 18 años y residir en uno de los tres estados mencionados.

“Tienen que ser completamente indocumentados, y los beneficiarios de DACA no califican”, dijo Rangel.

Diana Tellefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación UFW, dijo en un comunicado que los trabajadores sin documentos que alimentan a Estados Unidos han quedado fuera de la ayuda federal necesaria para mantener a sus familias durante la pandemia. No obstante, continúan arriesgando sus vidas al continuar trabajando.

“A medida que la Fundación UFW proporciona los recursos necesarios, como alimentos, máscaras y asistencia financiera a los trabajadores campesinos durante esta pandemia, también seguimos abogando a nivel estatal y federal para garantizar reciban el pago de riesgos esenciales, pago por días de enfermedad y otros beneficios que merecen”, dijo Torres. “Los campesinos siempre son esenciales y deben ser tratados como tal”.

Rangel dijo que la fundación ha recibido reportes que pese a que los campesinos han sido identificados como esenciales, no han recibido la ayuda necesaria económica ni el aumento del pago de “héroe” que se les dio a varios trabajadores esenciales de supermercados y farmacias entre otros.

“Queremos demostrar que para nosotros si son importantes, no solo durante la pandemia si no todo el tiempo”, dijo Rangel.

Esta ayuda les servirá sobre todo a aquellos trabajadores que ya son afectados al recibir salarios por debajo de la pobreza límite y viven en hogares de múltiples familias o tienen que compartir vehículo para viajar al trabajo por la falta de medio de transporte. Esto los expone diariamente al COVID-19.

El programa de ayuda financiera comenzó el 22 de julio y continuará hasta que se agoten los fondos económicos. Se espera poder ayudar alrededor de 21,500 trabajadores en total.

Además, se distribuirán 900,000 máscaras a los trabajadores agrícolas de estos tres estados (California, Oregon y Washington). Durante estos meses de pandemia, la UFW se ha encargado de repartir desinfectantes de manos y despensas de comida.

Rangel indicó que los trabajadores que reciban estas tarjetas no deben haber recibido asistencia financiera relacionada con el COVID-19, como los cheques de estímulo proporcionados en la Ley CARES o la Asistencia de Desastre para Inmigrantes del estado de California (DRAI).

La portavoz indicó que es muy importante que las personas den su dirección correcta ya que las tarjetas serán enviadas por correo postal.

“Esto es debido a que los casos de COVID han aumentado y por la salud de la comunidad y de nuestro personal no queremos que se sigan expandiendo”, dijo Rangel.

Las personas que cumplan con estos requisitos deben llamar a la Fundación UFW al (661) 501-4280 de lunes a jueves de 11:30 a.m. a 7:30 p.m. y los domingos de 9 a.m. a 5 p.m. No habrá representantes disponibles los viernes y sábados.