Encuentran a un niño deambulando por las calles de Miami: sus padres no aparecen

La policía de Miramar recibió una llamada de alerta el domingo por la mañana acerca de un niño pequeño que había aparecido en la cuadra 1860 SW 68th Ave.

Lori Rodríguez, que ayudó a buscar a los padres del niño, explicó que un vecino había visto al niño deambulando y había estado preguntando si alguien sabía algo de él.

“Caminamos y miramos para ver si había alguien cerca. Ninguno de nosotros había visto al bebé antes”, comentó.

After nearly 12 hours of searching, we have yet to locate this little boy’s family. We urge anyone with information on his identity to please contact us at 954-602-4000. #RetweeetPlease pic.twitter.com/pyJZx7OW2O

Fue entonces cuando llamaron a la policía. Según un portavoz de MPD, la policía pasó más de 90 minutos recorriendo el área y llamando a las puertas cercanas para encontrar a alguien que pudiera haber sabido quién era el niño o, con suerte, encontrar a un padre o a un tutor.

Rodríguez, que también es madre, comentó que no podía creer que esto estuviera sucediendo. El niño iba sin zapatos y necesitaba que le cambiaran el pañal.

Police are asking the public for help in locating the family of a boy who was found wandering alone in a Miramar neighborhood. https://t.co/BVfHNkYCpM

A las 8:22pm, la policía de Miramar envió una actualización: “Estamos muy preocupados teniendo en cuenta que nos acercamos a las 12 horas desde que el niño fue localizado”.

La policía dijo que nadie fue a recoger al niño, que tiene aproximadamente 2 años, y la policía no ha podido identificar a su padres o tutores.

PLEASE HELP: Miramar PD are still searching for this boy’s family. Police think he’s about 2 years old and found him wandering yesterday near the 1860 block of SW 68th Ave.

If you know who he is or have information call 954-602-4000. @CBSMiami pic.twitter.com/ofyj62Nyo8

— Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) July 27, 2020