Karla Martínez regresó a ‘Despierta América’ y ahora su misión es salvar vidas con su sangre

"Lo primero que voy ha hacer cuando me recupere es donar mi plasma"

A una semana de recibir los resultados de que era COVID-19 positivo y a dos se comenzarse a sentirse mal, Karla Martínez regresó a ‘Despierta América’ para contar cómo está viviendo la enfermedad y ¡hasta volvió a conducir!

“Siento como si fuera el primer día de clases, siento maripositas en el estómago, estoy muy feliz de verlos, me siento muy bien, estoy muy agradecida con Dios, con toda la gente que me ha enviado mensajes tan lindos… Estoy muy agradecida, tengo mucha alegría en mi corazón, mucha paz, mucho amor, estoy muy feliz“, comenzó diciéndole Karla a Carlos Calderón, Satcha Pretto y Raúl González, su compañeros que le dieron la bienvenida de regreso a ‘la casita más feliz de la televisión hispana’ ahora de manera virtual.

Karla, quien se hará nuevamente en test la próxima semana para saber si ya está libre de la enfermedad, aseguró que lo que ella quiere es llevar seguridad a todo el mundo y que tanto ella como su esposo, Emerson, y sus hijas Antonella y Michaella, están bien.

“Dentro de todo lo que me ha tocado vivir me siento muy bendecida, porque hay personas que la están pasando peor que yo”, le explicó Karla a sus compañeros.

Lejos de preguntarse “¿por qué a mí?”, ella siente que fue una elegida por Dios con un propósito: salvar otras vidas.

“Dios me escogió, escogió este cuerpo fuerte, escogió este cuerpo sano, joven, por alguna razón, porque sabía que se iba a poder recuperar y salvar la vida de otras personas. Lo primero que voy a hacer cuando me recupere es donar mi plasma, porque se que hay muchas personas que la están pasando muy difícil, y quizás por eso me ha tocado pasar por esto, y le agradezco a la vida, le agradezco a Dios”, confesó Karla sobre lo que hoy es su esperanza y lo que la mantiene tan positiva.

Antes de volver a sus labores de conducción, aun sin saber si está totalmente curada, Karla quiso dejar un mensaje de lo que le salvó a ella:

“He crecido muchísimo espiritualmente, estar cerca de mi familia, aunque los tenga lejos, he contado con el cariño de tanta gente… Las cosas que nos pasan en la vida, la adversidad, nos reafirma la gente con la que contamos… Las oraciones no tengo como agradecerlas y esa cosas son bendiciones. Lo único que saca a la gente de esto es la fe, la fortaleza, tengan fe en Dios, pensar en las cosas bonitas que tenemos adelante para seguir luchando”, concluyó.

Más adelante, Karla condujo su segmento con los doctores, y contó que pasó por todos lo síntomas, desde fiebre, cansancio, dolor de cabeza y lo que más le sigue alarmando es que no tiene ni olfato, ni le siente el gusto a nada. Incluso confesó que le da miedo no recuperarlo nunca más, a lo que el doctor la calmó diciéndole que eso era algo absolutamente transitorio.

MIRA AQUÍ EL REGRESO DE KARLA MARTÍNEZ: