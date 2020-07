Kimberly Flores y Edwin Luna celebran su primer aniversario de bodas

View this post on Instagram

Gracias a Dios 🙏 por este año de vida a tu lado de una manera distinta mi vida. Hace un año vivimos una experiencia distinta llena de amor y alegría, pero sobre todo con la bendición de #Dios . Nadie nos dijo que formar nuestra familia sería algo fácil, sabíamos de antemano que aprenderíamos día a día la manera correcta y que de la misma manera nos llegaría la madurez necesaria para enfrentar cualquier adversidad en nuestra vida. Nacimos y fuimos criados de una forma distinta, cultura y muchas cosas más como ayer se nos comentó, pero desde hace un año nos convertimos en uno solo y nos comprometimos a cuidar el uno del otro. Gracias por estar a mi lado a cada momento que lo he necesitado #EnLasBuenasYEnLasMalas y que en estos meses juntos valoramos y aprendemos aún más de la vida y valoramos aún más casa segundo junto a nuestra familia. @kimfloresgz gracias por darme tu amor y aceptar un #TEAMO un #Perdón un #Error y todos aquellos defectos o virtudes de esta relación. Que sean muchos años más mi vida, tantos como Dios lo permita y nos de su bendición. A todos aquellos que nos escriben y nos dan su bendición o simplemente una felicitación, gracias por estar siempre viviendo con nosotros esta relación de familia que aunque es casi imposible llegar a la perfección, hacemos lo mismo que ustedes para llenar nuestro hogar con mucho amor.