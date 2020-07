¿Por qué un 30% de los votantes latinos apoyan a Trump, a pesar de su retórica antiinmigrante?

Encuestas recientes apuntan que casi un tercio de los miembros de la comunidad que pueden votar prefieren al republicano

Los votantes latinos son uno de los grupos demográficos que no ha dejado de apoyar a Donald Trump. Si bien desde que el magnate se convirtió en presidente de Estados Unidos, ha perdido el respaldo de mujeres y hombres, votantes jóvenes y estudiantes universitarios entre otros; aproximadamente el mismo porcentaje de hispanos y afroamericanos lo siguen apoyando.

Las encuestas actuales muestran que Trump obtendrá muchos menos votos de ambas comunidades que su adversario Joe Biden. Sin embargo, su apoyo al republicano no ha disminuido durante su tiempo en la Casa Blanca. The New York Times apunta que, en todo caso, podría haber aumentado ligeramente.

El analista demócrata David Shor dijo a la revista New York que no hay una “respuesta obvia”que explique por qué aproximadamente el 10% de los votantes negros y cerca del 30% de los latinos respalda a un presidente conocido por su retórica racista y que criminaliza a los inmigrantes. “Creo que hay mucha negación de este tema”, apunta Shor.

A los votantes negros y latinos que continúan respaldando al presidente parece no molestarle su discurso y el de sus más fervientes seguidores.

“El apoyo latino a Trump ya estaba en mínimos históricos”, dijo al diario neoyorquino Gary Segura, decano de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA y cofundador de la firma de encuestas Latino Decisions. Segura dio a entender que el respaldo no puede bajar mucho más.

Los votantes republicanos de color prestan más atención en otros temas. El Centro de Investigaciones Pew reveló en 2014 que los votantes latinos y afroestadounidenses son en parte más conservadores que los blancos. Por otro lado, Shor destaca que una gran parte de los votantes de clase trabajadora de todos los grupos étnicos optan en muchos países por partidos de derecha.

Además, tal y como dice Mark Hugo López, del citado centro de investigación, la comunidad latina es diversa. Según López, en un focus group en Florida estadounidenses de origen cubano y latinoamericanos consideraron “inapropiados” los duros comentarios de Trump contra los inmigrantes mexicanos pero no se sintieron “necesariamente” identificados con ellos.

El duradero apoyo de las comunidades afroestadounidenses y latinas a los republicanos puede tener enorme repercusión y marcar la diferencia. En 2018, ayudó al partido a conseguir las victorias de Florida, Georgia y Texas y este año podría ser decisivo para determinar cuál de los dos partidos dominará el Senado.