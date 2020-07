Promueven proyecto para que la Ciudad cree nuevo cupón de rentas para inquilinos golpeados por el COVID-19

El concejal Stephen Levine introducirá una iniciativa en el Concejo Municipal para evitar que más familias pierdan sus hogares y desborden el sistema de refugios, que cuenta con más de 63,000 desamparados

Lázaro Rodríguez está despesperado. Desesperado sin dinero y con una angustia que se le nota en la mirada cada vez que piensa en la idea de perder el apartamento en Corona, Queens, que ha sido su hogar, el de su esposa y sus dos niños durante los últimos 7 años.

Con la voz entrecortada, el colombiano de 47 años asegura que ya le llegó el agua al cuello por los efectos que la pandemia del COVID-19 hizo en su familia.

El ayudante de cocina de un restaurante en Manhattan se quedó sin trabajo desde el 18 de marzo pasado, y por ser indocumentados, ni él ni su mujer han recibido ninguna de las ayudas otorgadas por el Gobierno federal.

Con la mirada perdida, asegura que están sobreviviendo porque “mi Dios es muy bueno” y reciben ayudas de despensas comunitarias, pero confiesa que lo aterra la idea de saber que pronto pudiera ser parte de los más de 63,000 desamparados que se estima hay actualmente en la ciudad de Nueva York. Su casero no para de exigirle que le pague los 4 meses de renta que ya adeudan, y aunque recalca que hay una moratoria dada por el Gobernador hasta el próximo mes para que no pueda ser desalojado, siente que terminará en la calle.

“No tenemos con que pagar, así de simple y cruda es la cosa. Decir que no nos desalojen, no es la ayuda que necesitamos”, dijo el inmigrante. “La ayuda verdadera que mi familia necesita es que nos ayuden pagando nuestras rentas. No tengo un peso en el bolsillo y ya debemos casi $8,000. ¿De dónde los vamos a sacar si todavía ni abren bien los restaurantes y no sé si me van a volver a llamar? Vamos a parar en un shelter y esa idea me pone loco”.

El temor manifestado por Lázaro, es el mismo que están sufriendo miles de familias en los cinco condados, que parecen no ver luz al final del túnel y que piden a gritos que les tiren un salvavidas.

Y mientras líderes y activistas de la Gran Manzana siguen presionando al Estado para que promulgue más medidas que garanticen que ningún neoyorquino afectado por la crisis del coronavirus pierda sus hogares, el concejal Stephen Levin, de Brooklyn, foco de amenazas de desalojos masivos, anunció un proyecto de ley con el que busca que la Ciudad ayude a pagar las rentas de quienes no han podido cumplir con su obligación ante la falta de dinero y trabajo.

Proponen nuevo cupón de renta

“Estamos viviendo una grave crisis y tenemos que actuar. No solamente se trata de que aprobemos el incremento de los cupones de renta para quienes viven en albergues, algo que pronto aprobaremos, sino que también es nuestro deber hacer que las familias afectadas por la pandemia del COVID-19 permanezcan con sus hogares”, dijo el político. “Por eso, a través de este proyecto que presentaremos en los próximos días buscaremos la creación de un nuevo cupón de renta para que las personas afectadas puedan pagar con eso a sus caseros y evitar ser desalojados.

Levin advirtió que si la Ciudad no avanza hacia esa dirección, el sistema de albergues y refugios de Nueva York, que está a reventar, enfrentará una crisis sin precedentes.

“Mucha gente está desempleada o subempleada y no tiene la capacidad de pagar y nuestra meta debe ser no solamente ayudar a las personas a salir de los refugios a sus propios apartamentos sino evitar que muchos más lleguen al sistema de desamparados”, dijo el concejal, advirtiendo que como elemento prioritario, la ley que se apruebe debe garantizar que inmigrantes indocumentados también reciban los beneficios.

“No podemos depender solamente del moratorio de rentas dado por el Estado, porque si se levanta y el Estado no cubre las rentas, lo que vamos a tener es a decenas de miles de familias desamparadas y nuestros albergues no tienen esa capacidad, al tiempo que los refugios no son particularmente seguros ante el COVID-19“.

Levin destacó además que en cuanto a inversión, le sale más costoso a la Ciudad tener a miles de familias en los refugios que ayudarlos a pagar sus rentas para quedarse en sus hogares.

Pronostican “una catástrofe”

Christine Quinn, presidenta de la organización WIN, que provee servicios de refugio y apoyo a madres desamparadas, quien está apoyando el proyecto de ley de Levine, coincidió con el legislador y pronosticó que si la Ciudad o el Estado no entran a inyectar lo más pronto posible ayudas efectivas para el pago de rentas de quienes no tienen como pagar, el escenario que enfrentarán muchos neoyorquinos será terrible: una catástrofe.

La expresidenta del Concejo Municipal, quien antes de la pandemia ya estaba urgiendo al Concejo que aprobara un aumento en el monto de los cupones de renta para que quienes viven en refugios puedan tener sus propios hogares, insistió en que esa medida debe ser empujada, pero reconoció que debido a la actual crisis, la prioridad debe ser el nuevo voucher de pago de rentas.

“Obviamente los cupones para familias desamparadas deben ser incrementados, no hay ninguna duda, pues era el caso antes del COVID-19, ahora y mañana, pero tenemos que asumir que ahora tenemos un problema adicional: el 25% de la gente perdió sus trabajos y no tienen con que pagar”, dijo Quinn, asegurando que la nueva ley debería ofrecer esos cupones hasta por 2 años. “Lo que debemos hacer es prevenir que sean desalojados y terminen en refugios, porque si no es así, muchos cientos de personas terminarán siendo desamparados y los refugios van a explotar”.

Se estima que casi un millón de personas podrían perder sus viviendas en medio de la crisis de salud pública.

Paulette Soltani, activista de vivienda de la organización VOCAL-NY, no solamente urgió a la Ciudad sino tambien a la Administración estatal para que ifrezca soluciones prontas para aquellos que están colgados con sus alquileres.

“Estamos lidiando con una ausencia de liderazgo y una creciente crisis de vivienda. Nuestra Ciudad y Estado ya enfrentaron un récord de personas desamparadas, y ahora millones más corren el riesgo de perder sus hogares. La gente está en crisis en este momento, no podemos esperar a que el gobierno federal actúe”, aseguró la líder comunitaria. “Los líderes municipales y estatales deberían hacer todo lo posible para ayudar a los neoyorquinos que lo necesitan”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, quien ha manifestado su preocupación por el eventual incremento de familias desamparadas que puedan resultar de la pérdida de sus casas por no poder pagar sus rentas, aseguró que ese organismo analizará la propuesta, una vez sea introducida.

Piden también incrementar cupones de renta para desamparados

Antes de que iniciara la pandemia del COVID-19, líderes del Concejo Municipal y activistas de los derechos de los desamparados, estaban arreciando esfuerzos para exigir a la Ciudad la aprobación de un aumento en el monto de los cupones de renta para personas residentes en refugios.

El proyecto de ley, también impulsado por el concejal Stephen Levin, y que esperan se apruebe este año, busca que el actual programa de vouchers de renta para desamparados, conocido como “CityFHEPS” eleve las cantidades subsidiadas, a cifras más acorde con la realidad de precios de alquileres en el mercado.

Entre otras cosas, se solicita que para unidades de tres cuartos, pasen de $2,040 a $2,472 y por menos habitaciones aumenten a $1,714 y $1,951. Actualmente los cupones de sitios de un cuarto son de $1,323 y $1,580 por dos recámaras.

La señora H, una madre soltera, de origen latino, que vivió varios meses junto a sus hijos en uno de los refugios de WIN, reveló el drama que tuvo que pasar antes de poder mudarse a su propio hogar.

“El gran problema de los cupones es que no alcanzan. En el mercado no existen apartamentos por los precios que dan los vales de pago y a veces se vuelve en todo un reto poder encnontrar un sitio tan barato”, comentó la hispana, de 23 años, quien advirtió que con un lugar propio ayudará a que sus hijos sepan que hay mejores opciones de vida y puedan salir adelante de manera más fácil.

“Si alguna vez vamos a reducir la población de desamparados de alguna manera significativa, el pilar de esa política debe ser un programa efectivo de vales de alquiler para que las familias puedan mudarse de los refugios a viviendas asequibles”, dijo el concejal Levin.

Christine Quinn, presidenta de WIN, agregó que ayudar a poner a los desamparados en sus propios apartamentos, aumentando los vouchers a precios reales del mercado, no solo ayuda a las familias y a desocupar los albergues, sino que le sale mucho más barato a la Ciudad.

Los efectos de la pandemia en la crisis de vivienda: