VIDEO: Sujetos impiden a abogado ofrecer ayuda a niños migrantes retenidos por ICE en hotel

Tras el reporte de niños migrantes encerrados en hoteles bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Un abogado la organización Texas Civil Rights Project envió a un abogado a ofrecer sus servicios a los menores, pero su ingreso fue impedido por sujetos no identificados, quienes empujaron al defensor de vuelta al elevador.

“Nuestro abogado fue agresivamente rechazado por tratar de ofrecer ayuda a los niños migrantes ilegalmente detenidos en el Hampton Inn en McAllen”, indicó la organización. “Él y otro miembro de nuestro equipo fueron violentamente empujados al elevador del hotel”.

BREAKING: Our attorney was aggressively rejected from trying to offer help to immigrant children illegally detained at a Hampton Inn in McAllen, TX. He and another of our staffer were violently shoved into the hotel elevator and were told they could not offer help. #FreeThemALL! https://t.co/xSOxHOViKp pic.twitter.com/MEp7UmK6Gv

— Texas Civil Rights Project (@TXCivilRights) July 23, 2020