Dr. Fauci responde tajante a crítica de Trump

El Dr. Anthony Fauci defenderá su experiencia como médico ante quien sea, al menos así lo dejó claro en Good Morning America, donde respondió al presidente Donald Trump, quien afirmó que el experto en enfermedades contagiosas ha “engañado al público estadounidense en muchos asuntos”.

“No he engañado al público estadounidense bajo ninguna circunstancia”, dijo el experto a pregunta expresa.

El mandatario también criticó que Fauci haya desestimado los beneficios de la hidroxicloroquina, una droga que el presidente Trump afirmó haber tomado como “prevención” contra COVID-19, en contra de las recomendaciones de varios expertos, incluido Fauci.

“Los abrumadores ensayos clínicos predominantes que han analizado la eficacia de la hidroxicloroquina han indicado que no es efectiva en la enfermedad por coronavirus”, acotó el médico que forma parte del Equipo Especial de la Casa Blanca contra la pandemia.

Dr. Anthony Fauci to @GStephanopoulos: “The overwhelming prevailing clinical trials that have looked at the efficacy of hydroxychloroquine have indicated that it is not effective in coronavirus disease.” https://t.co/JgCvhTifYS pic.twitter.com/bajYTh2kHW

— Good Morning America (@GMA) July 28, 2020