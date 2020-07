Luciendo espectacular, Majida Issa posa con un atrevido vestido de piel

View this post on Instagram

No se imaginan la emoción que me trae un nuevo proyecto! Me pone la cabeza a mil y sueño despierta todo el tiempo. Pero les cuento que también es intensamente confrontante y exigente. Empezar a pensar diferente, moverse diferente, exigirle a mi cuerpo un nuevo orden, nuevas formas; nuevas preguntas acerca de las relaciones, investigar y conocer los diferentes puntos de vista. Aquí estoy otra vez aprendiendo cosas nuevas, en mi estado favorito como actriz: el de la duda. La duda, las preguntas constantes que no me permiten acomodarme, ni volver a los lugares conocidos ya. Incomodo y difícil puede ser, pero engrandecedor siempre! Ph: @bp.col @jordyissa