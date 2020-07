Peruanos conmemoran sus fiestas patrias con optimismo en medio de la pandemia del COVID-19

Este 28 de julio esa comunidad celebra un año más de su Independencia, y aunque admiten que es difícil festejar, no pierden el positivismo

El 28 de julio es una fiesta muy importante en el calendario de los peruanos. Ese día se conmemora un año más de la declaratoria de Independencia en Lima, por parte de José de San Martín en 1821. Los descendientes del majestuoso imperio Inca, considerado una de las civilizaciones más importantes de todo el mundo, suelen festejar con mucho orgullo su fecha patria, estén donde estén, como ha sido tradición por muchos años en la Gran Manzana.

Esta vez, debido a la pandemia del COVID-19, la celebración será diferente, pues como asegura Miguel Montalvo, más allá de aglomeraciones, muestras culturales y la degustación de uno que otro pisco, tal vez no ocurra entre los suyos este año, donde lo más importante, según su sentir, es festejar la vida.

“Nosotros los peruanos siempre estamos de fiesta. Siempre andamos con nuestros patas (amigos) pasándola bien y más en días importantes para nosotros, como el 28 de Julio, pero por todo lo que está pasando con la plaga del Covid, ahora no podemos salir todos juntos, pero si podemos unirnos para celebrar que estamos vivos”, comenta el joven, de 29 años, originario del Callao, en Lima.

“Como buenos incas, somos gente fuerte y el mensaje mío para el resto de paisanos y latinos es que nos cuidemos. Cuidarnos y mantenernos sanos, es una buena forma de celebrar”, agregó el repartidor de comida, quien en medio de la andemia ha estado trabajando sin cesar, lo que en sus propias palabras le da dinero para poder sobrevivir y al mismo tiempo lo llena de orgullo. “Yo digo que los que estamos trabajando desde el día 1 de la pandemia somos privilegiados, y al mismo tiempo somos protagonistas, así como lo fueron nuestros ancestros”.

Helen Torchado, quien trabaja en el restaurante Sabor peruano de Corona, en Queens, también defiende la fuerza del pueblo peruano en mometos difíciles, como la clave para salir adelante.

La joven, quien presume de las delicias que su país ofrece en materia gastronómica, cuyos platillos se venden como pan caliente en su restaurante, aseguró que al ser una trabajadora esencial, pues ha estado al “pie del cañón”, la mayor parte de la pandemia, se siente una heroína tambien, como los médicos y enfermeras.

“Esta época ha sido muy difícil, pero aquí seguimos con todas las ganas para seguir adelante, para dar buen servicio a nuestros clientes… nosotros cerramos unos 15 días, pero luego volvimos a abrir nuevamente, por lo que me considero héroe tambien. Estamos dando un servicio sin medir lo que pueda pasar y aunque en cierta forma estamos jugando con nuestra seguridad, estamos entregados a servir”, dijo la peruana.

Y al hablar de lo que más caracteriza a las personas provenientes de su país, la mesera no tuvo duda en mencionar las virtudes del pueblo inca.

“Nosotros somos luchadores, somos trabajadores, somos unidos, y lo más importante es que no nos dejamos vencer, esa es una gran característica de los peruanos”, dijo la limeña.

El peruano Pedro García, con una enorme sonrisa en el rostro, también se suma a lo que dicen sus paisanos.

El empresario, dedicado a la industria de la comida, saca la cara por su país, destacando inicialmente que lo mejor que tiene su tierra es sin duda la carta gastronómica, reconocida internacionalmente como de la mejor del planeta.

“Lo mejor que tenemos los peruanos es nuestra comida, y en medio de la pandemia, hemos ayudado a que la gente no solo tenga cosas para comer sino además que coma muy bien”, comenta el peruano, mientras sigue con la lista de bondades que caracterizan a los de su tierra.

“Además de la comida, los peruanos nos sentimos muy orgullosos de la variedad de culturas que tenemos, porque en todas partes es diferente, hay mucha variedad y eso nos hace más ricos”, dijo el joven. “Además somos tranquilos, ante todo somos unidos, somos entregados y muy buena gente”.

Y al hablar sobre la manera en que festejará esta vez la Independencia de Perú, el dueño de restaurante es claro en advertir que la problemática del COVID-19 ha cambiado cualquier percepción sobre la manera de celebrar, pero al mismo tiempo le ha dado fuerza para valorar lo que significa ser peruanos.

“Esto nos enseñó a todos que tenemos que seguir luchando y seguir adelante. Sabemos que no hay mucho que celebrar, no se puede por la pandemia, pero entre familia y entre nosotros, no vamos a dejar pasar la fiesta y vamos a celebrar nuestro orgullo. Ese orgullo de ser peruanos no nos lo quita nadie ni nada”, afirmó García.

El peruano también destacó que la actitud positiva es otro de los grandes sellos que tiene la gente del país que encierra a una de las grandes maravillas del mundo Machu Pichu,y manifestó que tiene fe que las cosas van a mejorar pronto, por lo que pidió a sus paisanos no desfallecer.

“Hay que luchar, seguir para delante y esperar lo mejor, estando unidos, porque así las cosas van a ser más fáciles para todos… y que viva Perú“, concluyó el empresario de la Avenida Roosevelt, de Queens, mientras hacía la señal de la victoria..