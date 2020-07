Portero de la Liga MX critica a los futbolistas por perder el tiempo en los videojuegos

View this post on Instagram

“ En la utopía se gestan fábulas, se siembran árboles, germina la creatividad y se dignifica el coraje. Es la oportunidad para abrir trochas, cerrar brechas, cruzar océanos, resistir tormentas y caminar hasta encontrar la montaña. Si lo logras conocerás las verdades fraguadas en la plenitud del arcoíris errante.” Hitos de Kiso: De la Utopía @elitesportmx @pirma_oficial 🎽⚽️