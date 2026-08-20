Nueva York abre lotería para 126 apartamentos desde $732 al mes: cómo aplicar

Nueva York abrió una nueva convocatoria de vivienda asequible en Blondell Commons, un complejo residencial ubicado en 1340 Blondell Avenue, en Westchester Square, El Bronx.

La lotería incluye 126 apartamentos y uno de los principales atractivos está en el precio: las unidades más económicas cuestan $732 al mes por un departamento de una habitación, mientras que también hay opciones de dos y tres dormitorios por menos de $1,000.

Las solicitudes se realizan a través de NYC Housing Connect, el sistema oficial de la ciudad para acceder a viviendas con alquiler regulado. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2026.

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Cuánto cuestan los apartamentos de la nueva lotería

Blondell Commons tiene 182 viviendas en total y 126 forman parte de esta convocatoria. Los departamentos están reservados para distintos niveles de ingresos, desde hogares que se encuentran en el 30% del ingreso medio del área (AMI) hasta aquellos que alcanzan el 70%.

Los alquileres más bajos son:

1 dormitorio: desde $732 al mes.

2 dormitorios: desde $863.

3 dormitorios: desde $981.

Para estas unidades, los ingresos mínimos comienzan en $29,418 anuales, aunque la cifra cambia según el tamaño del hogar y el departamento solicitado.

En total, 36 apartamentos tienen alquileres inferiores a $1,000 mensuales. También hay unidades destinadas a familias con ingresos más altos.

Entre las opciones aparecen departamentos de una habitación por $1,369 y $2,005 mensuales; de dos dormitorios por $1,627 y $2,390; y de tres dormitorios por $1,863 y $2,745. El ingreso máximo permitido llega a $147,280 al año en algunas categorías.

Por eso, antes de aplicar es importante revisar la tabla de Housing Connect correspondiente a la cantidad de personas que integran el hogar. Una familia puede reunir los requisitos para una categoría y no para otra.

Quiénes pueden aplicar

La convocatoria está dirigida a hogares que cumplan con los límites de ingresos establecidos para cada departamento. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar.

La información oficial de ACCESS NYC señala que las personas pueden solicitar viviendas a través de NYC Housing Connect sin importar su ciudadanía o estatus migratorio, siempre que cumplan con los requisitos específicos de la propiedad.

Esto hace que la lotería también esté abierta a muchas familias inmigrantes que viven en Nueva York y reúnen las condiciones económicas.

Cómo aplicar a la lotería de Blondell Commons

La solicitud puede hacerse por Internet mediante NYC Housing Connect. Quienes todavía no tengan una cuenta, deben crear un perfil e ingresar la información de todas las personas que vivirán en el apartamento, junto con los ingresos del hogar. Después hay que buscar la convocatoria correspondiente a Blondell Commons, 1340 Blondell Avenue, revisar los requisitos y enviar la solicitud.

También puede solicitarse una aplicación en papel y enviarla por correo siguiendo las instrucciones de la convocatoria.

La fecha límite es el 4 de septiembre de 2026 y aplicar es gratuito. La ciudad advierte que nadie debe cobrar dinero por presentar una solicitud o garantizar un lugar en una lotería de vivienda. Puedes ver: Dónde encontrar viviendas baratas en NY

Qué ofrece el edificio

Blondell Commons está en Westchester Square y cuenta con departamentos de una, dos y tres habitaciones.

Entre las comodidades anunciadas se encuentran gimnasio, lavandería compartida, sala recreativa, espacio de juegos para niños, centro comunitario, ascensor y estacionamiento asignado. El edificio también admite mascotas. Los inquilinos deberán hacerse cargo del pago de la electricidad.

El complejo está cerca de la estación Westchester Square–East Tremont Avenue de la línea 6 del subway, lo que permite conectar con otras zonas de El Bronx y Manhattan.

Puedes ver: Nueva York alerta por fraude en alquileres: así desaparecen con depósitos de familias que buscan viviendas

Qué pasa después de aplicar

Enviar la solicitud no garantiza recibir un departamento. Una vez que termina el plazo, las aplicaciones entran en el proceso de selección de Housing Connect. Si un hogar resulta seleccionado para continuar, deberá demostrar que cumple con los requisitos de ingresos y composición familiar.

Para eso pueden solicitarse recibos de sueldo, formularios fiscales, estados bancarios, identificaciones y otros documentos.

El proceso puede tardar varios meses, por lo que la ciudad recomienda mantener actualizado el perfil de Housing Connect si cambian los ingresos, el empleo o la cantidad de integrantes del hogar.

Para quienes califican, Blondell Commons ofrece una posibilidad difícil de encontrar en el mercado actual de Nueva York: apartamentos desde $732 al mes y 126 oportunidades disponibles antes del cierre de la convocatoria el 4 de septiembre.

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