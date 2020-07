En plena calle, Luz Elena González deslumbra al modelar un ceñido enterizo de color verde

View this post on Instagram

Mente sana en cuerpo sano, frase que escuchamos constantemente, pero realmente la pones en práctica??? Porque la diferencia entre hacerlo o no se llama flojera, con esto no solo me refiero al ejercicio sino a la vida en general, querer dar mas de lo que se te pide, ahí esta la diferencia entre el me va bien y ser exitoso, piénsalo y me cuentas, eres flojo y para justificarte criticas a los demás e inventas cosas de sus vidas o cuerpos y de esta manera esconder tus propios demonios y de paso te crees tus propias mentiras para seguir justificando que eres flojo??? Piénsalo y me cuentas 😜, que tengan un lindo día 😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘 amig@s!!! Ame mi traje de @ramirez.ale.1044 #happy #mom #actress #life #exercise