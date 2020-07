La misteriosa desaparición de una madre que dejó a su hijo deambulando solo en Miami

Las hermanas han ofrecido una conferencia de prensa para buscar más pistas sobre el paradero de la mujer

Tres hermanas condujeron desde Alabama hasta el sur de la Florida para reunirse con su sobrino de 2 años, que fue encontrado el domingo por la mañana vagando solo en el estacionamiento de un complejo de apartamentos.

Se reunieron con detectives en el Departamento de Policía de Miramar con la esperanza de saber por qué el pequeño Kamdyn Cavett estaba solo y qué le sucedió a su madre, Leila Cavett, de 21 años.

This morning, detectives met with Leila Cavett’s family. As the search for the missing mother continues, we request anyone who has seen her or has information on her whereabouts contact @crimestoppers2 at 954-493-TIPS. Calls can be made anonymously. #MiramarPD #FindLeila #Missing — Miramar Police (@MiramarPD) July 28, 2020

“Solo queremos saber que mi hermana está bien. Realmente no estamos seguros de lo que está pasando”, decía Gina Lewis a los periodistas.

Cavett vive en Atlanta, mientras que el resto de la familia vive en Jasper (Alabama), que está al noroeste de Birmingham y a unas 800 millas de Miramar.

La policía de Miramar anunció el miércoles que la policía de Hollywood se haría cargo de la investigación de su desaparición, después de que la hayan visto allí por última vez.

Due to recent developments into the investigation of Leila Cavett’s disappearance, @HollywoodFLPD will be the lead agency continuing the search for her. #MiramarPD will provide assistance, if needed. Media requests/inquiries should be directed to Hollywood PD. #FindLeila #Missing pic.twitter.com/6FB5U3W3ub — Miramar Police (@MiramarPD) July 29, 2020

La familia dijo que Cavett no tenía ningún vínculo conocido con el sur de la Florida y están desesperados por encontrar respuestas para entender qué ha pasado.

“Si está bien, por favor avisen porque ella nunca lo habría dejado así”, decía Lewis.

El niño fue visto alrededor de las 8 de la mañana del domingo por Ebony Williams, quien dijo a la policía que había salido a tomar un café y vio al niño cuando regresó. Cuando se dio cuenta de que el niño, que solo llevaba una camiseta y un pañal, estaba solo, caminó por el vecindario buscando a sus padres. Luego llamó a la policía.

On 7/14, Leila Cavett (she is also missing) posted from Dawsonville, GA. On 7/27 her son, Kamden is found in Miramar, FL. Her brother Curtis Cavett says that she may have been kidnapped because they are not from FL nor did they have any reason to be here. #miramar #Florida pic.twitter.com/LBcjkmstiO — Mandy868 (@a_amd25) July 27, 2020

Cuando la policía de Miramar publicó la foto del niño en las redes sociales, se volvió viral y la familia la vio a través de internet. La policía dijo en una publicación posterior que estaban buscando a Leila Cavett, a quien se vio por última vez conduciendo un Chevy Silverado 3500 blanco, con una puerta trasera roja y un cartel que decía “Bebé a bordo” en inglés.

A little boy believed to be the son of Leila Cavett was found wandering a Broward Co, Fl neighborhood Sunday. Cavett has not been seen or heard from since. Law enforcement in #Florida and #Alabama are trying to locate her. https://t.co/56MWpt3fye (Source Fox 13 News – Tampa Bay) pic.twitter.com/LB7Y2OKSjz — Blk & Missing FDN (@BAM_FI) July 28, 2020

La familia dijo que hace 2 semanas que hablaron con ella. “La contacté el 17 de julio. Estuvimos hablando por teléfono durante aproximadamente una hora y ella estaba bien. Ella no tenía ningún plan para venir a Florida, por lo que estamos muy confundidos en este momento”, apostilló una de las hermanas.