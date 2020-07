Ligas Mayores sanciona a Joe Kelly, el “barbero” de los Dodgers, con 8 juegos de suspensión

Las Ligas Mayores de Béisbol anunciaron este miércoles que el pitcher Joe Kelly, de los Dodgers, ha sido castigado con ocho juegos de suspensión por sus actos en el sexto inning del partido del martes contra los Astros en Houston.

Kelly, un poderoso relevista derecho que en ocasiones gusta de “rasurar” a los bateadores con disparos muy pegados para tratar de intimidarlos, hizo lanzamientos por la cabeza de los bateadores Alex Bregman y Carlos Correa, y poco después provocó que los banquillos de ambos equipos se vaciaran al burlarse de Correa luego de poncharlo.

Aunque Kelly se ganó el aprecio de muchos fans de los Dodgers -y fans del béisbol en general- por tirarle a jugadores de los Astros, el equipo que hizo trampa en años anteriores y que nunca se disculpó de manera sincera con el público, lanzar por la cabeza en dos ocasiones fue claramente un exceso.

Los mencionados lanzamientos y la burla a Correa hicieron enfurecer a Dusty Baker, el normalmente ecuánime manager de los Astros, quien sobre el campo retó a Kelly a salir de la caseta con palabras ofensivas. El incidente no llegó a los golpes.

Carlos Correa and Joe Kelly exchanged words after Kelly struck out Correa. Benches cleared following the exchange. pic.twitter.com/sVHaibpN2y

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 29, 2020