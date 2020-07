Michelle Galván, estrella de Primer Impacto en Univision, confiesa que vive complicaciones post parto

Según la periodista la recuperación no ha ido como ella esperaba

Michelle Galván está feliz con su bebé, la pequeña Megan, pero también ha revelado que después de dar a luz ha vivido complicaciones post parto.

Sobre la recuperación habló a través de sus redes sociales, en Instagram y específicamente mediante las historias de esta plataforma. El principal inconveniente que ha tenido, según expuso la periodista de Univision, es en relación al proceso de recuperación.

“¿Y la recuperación? Ahí vamos poco a poco, paciencia, fluyendo, soltando al mismo tiempo”, comentó reflexiva.

“Si he tenido algunas complicaciones en mi recuperación que no ha sido tan pronta como yo me imaginaba, pero bueno ahí vamos muy contenta“, agregó.

Según reportó Hola! y People en Español, Galván también reconoció que la ayuda de su mamá y su abuela ha sido primordial. Éstas dos viajaron desde México para poder acompañarla durante los primeros días de vida de su pequeña hija Megan.