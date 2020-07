Quiénes NO recibirían un segundo cheque de estímulo si se aprueba la Ley HEALS

Varios grupos de personas tendrán que buscar otros apoyos para salir adelante en la crisis

Podría haber una segunda ronda de cheque de estímulo de $1,200 dólares gracias a la nueva propuesta, conocida como Ley HEALS, según se informó en el portal de noticias de CNBC.

Los términos para recibir estos nuevos pagos ya se dieron a conocer, y a continuación te decimos quiénes estarían excluidos de este apoyo si se llega a aprobar tal y como se ha presentado hasta el momento.

Las personas que no son ciudadanos no podrán recibir un segundo cheque de estímulo. Específicamente, aquellos que no tienen números de Seguro Social o que son extranjeros no residentes.

Por otro lado, cualquier persona que haya fallecido antes del 1 de enero de 2020 no sería elegible para recibir un cheque de estímulo. En este punto, hay que destacar que el Departamento del Tesoro ha dicho que los herederos de las personas que murieron antes de recibir el apoyo no podrían quedarse con el dinero.

Además, los prisioneros también quedarían excluidos de recibir dinero si están encarcelados en el momento en que se realiza el pago o van a estar en prisión durante todo el 2020.

