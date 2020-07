Subjefe policiaco de Chicago recién nombrado se suicida en medio de protestas

El subjefe de la Policía de Chicago, Dion Boyd, se suicidó en una instalación policiaca donde hubo protestas contra el racismo en la ciudad.

El exoficial tenía 57 años y hace dos semanas fue ascendido a jefe de la Unidad de Delitos contra la Drogas del Departamento policial.

El superintentender David Brown reveló la noticia en una conferencia de prensa sobre la pérdida de quien llamó un “miembro respetado del personal de comando”.

Boyd llevaba 30 años como policía hasta que se quitó la vida de un balazo.

“Realmente no hay forma de transmitir o expresar la magnitud de esta pérdida. Estamos conmocionados y entristecidos por la pérdida que siento profundamente por mí y por los colegas y amigos con los que el subdirector Boyd trabajó y fue mentor durante toda su carrera“, dijo Brown.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot también lamentó la muerte del oficial.

“Realmente no tenemos palabra sobre la muerte del sujefe… Dion Boyd, quien murió anoche”, escribió en su cuenta de Twitter.

