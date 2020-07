Video: Violento arresto de jovencita echa leña al fuego a polémica sobre brutalidad policial en NYC

“¿Fue la mejor manera? ¿Se hizo en el mejor momento? No lo creo”. Así reaccionó este miércoles el alcalde Bill de Blasio al ser cuestionado sobre el viral video que circula en las redes sociales y que muestra el violento arresto de una joven manifestante que hizo el martes una unidad encubierta de la Policía en el que se usó un auto sin insignias, y lo que ha echado más leña al fuego a la polémica sobre brutalidad policial en la ciudad de Nueva York.

“Fue el momento y lugar incorrecto de hacer esa operación. Y sé que el arresto fue por daños a la propiedad de la policía y lo que hay que tener claro es que ese es un crimen serio que puede llevar a un arresto”, dijo De Blasio, en referencia a que la chica era buscada por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) por supuestamente vandalizar al menos cinco cámaras de vigilancia de la Uniformada. “Protesten pacíficamente, pero sin dañar la propiedad porque por eso hay consecuencias”.

El incidente ocurrió el martes durante una protesta de ‘Black Lives Matter’ en la calle 25 con Segunda avenida, en Manhattan. La detenida, identificada como Nikki Stone de 18 años, fue separada de la multitud por los oficiales que la arrastraron hasta el vehículo y la metieron a la fuerza mientras los otros manifestantes tratan de impedir la acción policial. La joven fue liberada el miércoles en la madrugada tras cinco horas detenida y recibió una citación para comparecer en la corte tras que se le impusieron cargo criminales de vandalismo y delitos contra la propiedad.

The #NYPD welcomes peaceful protests.

However, damage to NYPD technology that helps keep this city safe will never be tolerated. These cameras are vital resources which help prevent and solve crimes throughout the city. pic.twitter.com/dwv5vkhQiP

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 29, 2020