Checo Pérez da positivo por coronavirus y no correrá en Silverstone

La FIA y los organizadores del Mundial de Fórmula Uno han informado este jueves que el piloto mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, ha dado positivo por COVID-19 y no podrá competir este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito inglés de Silverstone, donde será reemplazado por un piloto cuya identidad aún no ha anunciado la escudería.

“Tras el anuncio de hoy de que Sergio Pérez, del equipo BWT Racing Point Formula 1, produjo un resultado no concluyente en la prueba de COVID-19 en el circuito de Silverstone antes del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de la FIA de 2020, la FIA y la Fórmula 1 pueden confirmar ahora que el resultado de su nueva prueba es positivo”, señala.

What happens next?

FIA Race Director Michael Masi talks through the next steps after Sergio Perez's positive Coronavirus test, including close contact monitoring, and stand-in drivers#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ojvy9oaVzj

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020