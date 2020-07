Demócratas presionan para aprobar ayuda que daría hasta $6,000 por familia

El líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York) presiona a sus colegas republicanos para que se apruebe la Ley HEROES, ya avalada en la Cámara.

Esa norma contempla una nuevo estímulo económico para familias de hasta $6,000 dólares si hay tres niños o dependientes, pero el monto mínimo es de $1,200 dólares por persona y la misma cantidad por cada menor con un máximo de tres.

“Simplemente llegué al piso del Senado para exigir que aprobemos la Ley de HEROES bipartidista aprobada por la Cámara”, dijo Schumer en un tuit.

Agregó que el plan demócrata de $3 billones de dólares se enfoca a los trabajadores esenciales y enviaría recursos a los gobiernos estatales, escuelas, así como asegurar fondos para pruebas y rastreo de casos de coronavirus.

“Pero el Senado solamente la bloqueó”, criticó Schumer.

I just took to the Senate floor to demand we pass the House-passed, bipartisan HEROES Act.

It fights for hazard pay for essential workers, state and local govts, our schools, testing and tracing, the unemployed, Medicaid, elections, renters, and more.

But Senate GOP blocked it.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 30, 2020