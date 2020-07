Doctoras en bikini para combatir el sexismo, miles de fotos en redes para apoyar la lucha

El artículo ha sido duramente criticado por la poco objetividad y el sesgo machista del mismo

Doctoras han inundado las redes sociales con fotos de ellas mismas en bikinis y trajes de baño después de que el Journal of Vascular Surgery publicara un artículo que muchos calificaron ofensivo y sexista.

La revista científica advertía a los jóvenes cirujanos sobre publicar fotos “no profesionales” que muestren “vestimenta inapropiada” en las redes sociales.

La reacción al estudio, que fue dirigido por hombres, no se hizo esperar. Fue tan feroz la respuesta que retiraron el artículo, informó la CNN.

“Es 2020, no es 1920”, dijo la doctora Victoria Dooley. “Decirles a las mujeres lo que deberían y no deberían hacer en las redes sociales hoy en día y a nuestra edad, para mí, es indigno, eso no es profesional”.

A misogynistic/sexist article published in the Journal of Vascular Surgery spied on vascular surgery residents/fellows to determine “inappropriate" behavior on social media like wearing bikinis & Halloween costumes, holding a drink, etc. So…#medkini #medbikini #medtwitter pic.twitter.com/svWfQ1c5wc — Dela Taghipour, MD, MPH, MBA (@DrDelaTaghipour) July 24, 2020

Con el fin de encontrar ejemplos para el estudio, un grupo de investigadores, en su mayoría hombres, examinó las cuentas de redes sociales de graduados en cirugía vascular entre 2016 y 2018. Los perfiles públicos se examinaron en busca de “contenido potencialmente no profesional”, incluyendo “poses provocativas en bikinis / trajes de baño, “citó el estudio.

A raíz de las críticas recibidas, la revista se retractó del artículo, según un comunicado de los editores en Twitter.

Editor’s Statement Regarding “Prevalence of unprofessional society media content among young vascular surgeons” pic.twitter.com/JAoFgcRtPx — J Vascular Surgery (@JVascSurg) July 25, 2020

“Muchos de los que leyeron el artículo expresaron grandes preocupaciones sobre el método de recopilación de datos, la falta de diversidad de los autores que recopilan los datos, así como el posible sesgo en la evaluación y conclusión”, dijo el comunicado.

“Aunque los editores de JVS creen que los autores de este artículo intentaban aconsejar a los cirujanos vasculares jóvenes sobre los riesgos de las redes sociales, el proceso de revisión no pudo identificar los errores en el diseño del estudio”.

La declaración también señaló que los investigadores no recibieron la aprobación para usar una base de datos de cirujanos vasculares en capacitación para su evaluación.

Los editores se disculparon con “todas las personas que sintieron y expresaron tristeza, ira y la decepción causadas por este artículo”.