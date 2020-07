El poderoso y emotivo homenaje de los jugadores de la NBA en contra de la violencia racial

Tras cuatro meses y medio de parón a causa del coronavirus, este jueves, finalmente reinició la temporada de la NBA con el partido entre el Utah Jazz y los New Orleans Pelicans. En la ceremonia previa al inicio del encuentro, los jugadores de ambas escuadras mostraron su solidaridad a la lucha en contra de la violencia racial de una forma muy poderosa y emotiva.

Al momento del himno, los jugadores y cuerpo técnico de ambos conjuntos aparecieron con playeras negras con la leyenda ‘Black Lives Matter’, se arrodillaron, entrelazaron sus brazos y vieron al suelo mientras sonaba la interpretación de Jon Batiste, en un momento lleno de grandes emociones.

The @utahjazz and @PelicansNBA kneel in solidarity as @JonBatiste performs the National Anthem prior to the NBA Restart. pic.twitter.com/dQeHSbUx87

— NBA (@NBA) July 30, 2020