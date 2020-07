Encuentran el vehículo de la madre del niño que apareció solo en Miami

La policía de Miramar ha entregado el caso de la madre desaparecida cuyo niño fue encontrado solo afuera de un complejo de apartamentos el domingo a la policía de Hollywood.

El anuncio se produjo el miércoles por la tarde cuando la camioneta de la madre de 21 años fue localizada por la policía de Miramar en Hollywood. Una declaración del departamento dijo lo siguiente: “La policía de Miramar recibió información de que Leila Cavett había viajado recientemente a Florida desde Alabama y que su última ubicación conocida era posiblemente en el área de Hollywood Boulevard y la US-441. Además, la policía de Miramar localizó el vehículo de la Sra. Cavett en el área de Hollywood”.

On 7/14, Leila Cavett (she is also missing) posted from Dawsonville, GA. On 7/27 her son, Kamden is found in Miramar, FL. Her brother Curtis Cavett says that she may have been kidnapped because they are not from FL nor did they have any reason to be here. #miramar #Florida pic.twitter.com/LBcjkmstiO

No confirmaron cuándo fue vista en el área o quién la vio.

La abuela de Cavett, Carol Ferdinand y su familia estuvieron el miércoles en los exteriores del Departamento de Policía de Hollywood para ayudar en la búsqueda. Habían viajado desde Tennesse expresamente para esto.

“Ella nunca habría dejado a su bebé, nunca. Esa es mi nieta, la conozco”, apuntaba la mujer desconsolada.

South Florida friends please take a moment to familiarize yourself with Leila Cavett . She is missing and we as a community need to work together to make sure she is found and reunited with her son.

Please keep sharing, please stay to be vigilant and update @MiramarPD with info pic.twitter.com/yhNuqHD6F1

— Val B. Glenister (@valbglenister) July 27, 2020