Incertidumbre entre padres de NYC sobre enviar a sus hijos a las escuelas en septiembre

Este viernes vence el plazo para que el Alcalde presente el plan de reapertura de las 1,800 planteles, pero la Ciudad solo entregará el programa detallado hasta mediados de agosto, dejando en ascuas a padres y estudiantes

Este viernes 31 de julio vence el plazo dado por el gobernador Andrew Cuomo para que los distritos escolares de las 10 regiones que componen el estado presenten el plan que tienen para la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia del COVID-19, que de lograr luz verde, reiniciarían labores el próximo 10 de septiembre, con el comienzo del nuevo año escolar. Pero la Ciudad de Nueva York todavía no lo entregará de manera completa y específica.

Así lo admitió el propio alcalde Bill de Blasio, quien explicó que inicialmente entregarán un documento con los lineamentos básicos este viernes, pero solo será hasta el 14 de agosto cuando presenten la información detallada de cómo operarán las 1,800 escuelas que integran el sistema escolar de la Gran Manzana, donde hay más de 1.1 millón de estudiantes. Dentro de esos planes, los planteles educativos tendrán que garantizar que cuentan con medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, con protocolos de higiene, salud y educación, al igual que protegiendo el distanciamiento social.

“El plan principal para todo el sistema escolar debe presentarse el viernes y se presentará el viernes. Se ha invertido mucho trabajo en ese plan en los últimos meses, y estaremos listos”, aseguró el Alcalde, justificando la demora del plan detallado por la cantidad de escuelas con las que cuentan los cinco condados.

“Estamos hablando de planes individuales para 1,800 escuelas. No hay otro lugar en el estado que se acerque a tener que armar planes individuales para 1,800 escuelas. Se enviarán dos semanas después. Tengo entendido que los distritos escolares de todo el estado están haciendo lo mismo, presentando los planes escolares individuales después de que presenten sus planes de distrito”, advirtió el mandatario. “Vamos a darles a los padres sus horarios específicos en aproximadamente dos semanas más o menos (…) toma tiempo hacer arreglos. Se necesita un montón de trabajo para hacer esto bien y una gran cantidad de escuchar a los educadores, a los padres, al personal de las escuelas, para descubrir lo que necesitan, para que todos puedan estar seguros”.

Confusión y malestar entre padres

El anuncio de De Blasio ha generado confusión e incluso malestar entre padres de familia que aseguran estar en una disyuntiva. Las escuelas de sus hijos les enviaron unos formularios para que informen si los pequeños asistirán a clases de manera presencial a partir de septiembre o si continuarán con clases virtuales, ambas opciones dadas por el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), a fin de que puedan organizar sus planes de acción.

Pero al mismo tiempo, hay padres que afirman que hasta que los planteles no les expliquen en detalle sobre cómo garantizarán la protección de sus hijos, no pueden tomar una decisión.

“Esto de la apertura de las escuelas está muy enredado, porque nos piden que antes del 7 de agosto avisemos qué tipo de clases van a tomar los niños, pero no nos informan de manera clara, cómo van a distrubuirse los espacios y los salones. Tampoco qué van a hacer para que los niños sigan las normas, porque ellos son chiquitos y habrá que ponerles más atención. No sabemos si van a contratar más asistentes o no. No sabemos nada, entonces ¿así como puede uno decidir ya?”, dijo Federico Luna, quien tiene dos niños que empezarán Kínder y cuarto grado. “Es una cosa de qué fue primero el huevo o la gallina, porque quieren que respondamos, pero nosotros necesitamos más información. Yo tengo temor”.

Sonia Gil, quien tiene dos hijos adolescentes en secundaria y uno en primaria comentó que ya envió los formularios requeridos por las escuelas de sus niños, pero confesó que lo hizo sin tener mucha información.

“Nosotros pusimos clases combinadas para ellos, unos días en casa y otros en la escuela, pero la verdad me espanta especialmente por el más pequeño, que uno no sabe cómo van a controlar que esté separado de otros niños o que se esté lavando las manos seguido, cuando a esa edad ellos no hacen caso”, dijo la madre mexicana. “Las escuelas no nos han dado detalles y bueno fuera para estar así informados y tomar una mejor decisión”.

Genoveva González, quien tiene a sus dos pequeños estudiando en escuelas de Astoria, reveló que aun no envía el formulario sobre qué tipo de clases tomarán sus hijos, quienes reciben educación especial.

“Todavía no sé que voy a decidir, porque la escuela no me avisa nada en concreto, y creo que por las terapias de lenguaje que ellos necesitan deberían informarnos mejor a los padres para saber que hacer”, dijo la mexicana. “Pienso que por el tipo de educación de ellos tal vez sería mejor que fueran a clases, pero al mismo tiempo me preocupa mucho que puedan enfermarse. La verdad no sé ni que hacer”.

DOE aclara que padres pueden cambiar de opinión

Sobre la disyuntiva, el DOE instó a los padres a que llenen los formularios, advirtiendo que si en algún momento posterior cambian de opinión sobre el tipo de clases que desean que sus niños tomen, pueden informarlo sin problema.

“Una familia puede optar por el aprendizaje totalmente remoto en cualquier momento“, comentó Miranda Barbot, vocera del DOE.

Una vez la Ciudad envíe el plan de reapertura de todas sus escuelas, la Administración Cuomo revisará detalladamente las disposiciones propuestas antes de determinar si los planteles pueden reabrir o no en septiembre.

Cuomo manifestó que esa determinación se hará publica en los primeros días de agosto y luego realizarán una evaluación por regiones para mirar si cumplen los criterios requeridos para reabrir sus escuelas: entre ellos estar en la Fase 4 de reapertura y tener tasas decontagios diarios por debajo del 5% durante 14 días continuos.

“Eso significa que el virus está bajo control. Eso significa que es seguro reabrir y luego las escuelas pueden proceder a la reapertura en esa región, exactamente cómo, mirando las pautas estatales. Esta determinación se tomará la primera semana de agosto”, advirtió el Gobernador, quien ha dejado claro que será él quien decida si las escuelas reabren y no el alcalde De Blasio, quien ha manifestado su deseo de reabrir con la mayor cantidad de niños posible.

Reapertura de escuelas en NYC en datos: