Laura Bozzo rompe el silencio tras demanda de su ex Cristian Suárez

Si bien la separación se concretó hace tiempo, el escándalo volvió a escena con denuncias cruzadas por violencia y un reclamo millonario por parte de Suárez

En los últimos días, Laura Bozzo -una de las conductoras más importantes de América Latina- fue noticia por su conflictiva separación con su pareja, el argentino Cristian Suárez. Esta tarde, y tras fuertes denuncias por parte de su ex, la estrella peruana rompió el silencio en ‘Confrontados’ y acusó al hombre de “extorsión” y “traición”.

Si bien la separación se concretó hace tiempo, el escándalo volvió a escena con denuncias cruzadas por violencia y un reclamo millonario por parte de Suárez. Mientras que el cantante asegura que Bozzo era agresiva y lo corría por su casa con un cuchillo, la conductora advierte que el violento era él y que lo demandará por calumnias, injurias y extorsión.

Representada por Fernando Burlando, la abogada y defensora de las mujeres aclaró que iniciará tres demandas, una en Argentina, otra en México y otra en Estados Unidos, ya que su ex la amenaza con publicar fotos y videos comprometedores. “Estoy horrorizada de ver cómo le dan cabida a esta persona que difama e insulta. Violar el derecho de intimidad de una persona es la peor violencia que uno puede vivir”, comenzó Bozzo en comunicación telefónica con el ciclo de elnueve.

En cuanto a sus 17 años de relación, aseguró que nunca estuvieron casados. “Él vivía en mi casa como invitado. Yo pagaba la luz, el agua, la ropa. Jamás me casé con él, teníamos una relación muy tóxica donde él me engaño más de una vez. Yo tengo muchas pruebas de eso, pero irán a la justicia“, señaló molesta.

Con respecto a los motivos por los cuales terminó su relación, explicó: “Yo quise terminar esto de la mejor manera. En 2016, sus hermanos me grabaron en una fiesta en un hotel donde yo estaba ebria. Y sí, me gusta tomar en una fiesta, ¿cuál es el problema? Pero él había preparado todo esto para extorsionarme. Me hizo una cama para tener material para después poder extorsionarme. Lo hizo siempre, durante años. Siempre me amenazaba“.

“Violar la intimidad de una persona es como violar su libertad, así que no solo las personas que han filtrado estas imágenes sino los medios que han participado en su difusión serán enjuiciados”, agregó furiosa. Mientras que asegura que tuvieron “una relación de 17 años con problemas como todos”, Bozzo aclaró: “Ambos tuvimos la culpa. Yo no soy ninguna santa pero mi relación con Cristian termina cuando vendieron esas imágenes”.

Mira aquí la entrevista completa

Tras confesar la decepción que sintió al enterarse de todo esto, reveló: “Después de tantos años yo lo quería muchísimo. Fue una persona muy importante en mi vida. Por eso todo esto me parte el corazón. Pero siempre fui propulsora de que todas las mujeres alcemos la voz, hablemos, no nos quedemos calladas. Y esto no lo puedo permitir. Yo no tengo nada en contra suyo, yo quiero muchísimo a su hija, mi hija a él y es una pena terminar así”.

En cuanto a las acusaciones de su ex sobre que lo golpeaba, advirtió: “Cuando hay violencia, en el momento se denuncia. No vas a estar durante tantos años con alguien que es violento. Al primer día lo mandas a la chingada, como se dice acá en México. Quiero ver dónde está la denuncia”. Y enseguida, hizo también referencia al reclamo económico: “Si crees que tienes algún derecho, vas a la Corte y lo reclamas. No extorsionas y dices: ‘Si no me das tanta plata, te saco esto’ (.). A él no le corresponde nada, sobre todo cuando él jamás colaboro en mi casa“, aseguró.

“Yo sabía que él permanentemente me grababa. La gente de mi confianza lo ha grabado grabándome, tengo mucho material. Pero esta es la primera y la última vez en la vida que voy a hablar, porque para mí ese señor está muerto. No solo me engañó durante años, no solamente con la señora con la que está casado ahora, sino con una lista inmensa“, recalcó.

Por último, y sin ganas de continuar hablando, Bozzo se mostró mortificada por no haberse dado cuenta antes con la clase de persona que estaba compartiendo su vida. “No tengo rabia contra él, me parte el corazón todo esto. Es más el dolor de haber sido tan tonta y estar durmiendo con el enemigo tanto tiempo”, concluyó.