Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño son acusados por EE.UU. de recibir sobornos del narcotráfico.

Un gran jurado federal de Estados Unidos, acusó a Luis Cárdenas Palomino extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF) de presuntamente negociar con diferentes cárteles de las drogas para permitirles operar en México sin el riesgo de ser perseguidos.

En específico, las autoridades hicieron señalamientos de que ambos presuntamente habrían brindado protección al Cártel de Sinaloa (CDS), que comandó Joaquín “el Chapo” Guzmán. Esto cuando Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, durante la administración del expresidente de derecha, Felipe Calderón.

The indictments marked a stunning fall from grace for Ramón Pequeño García and Luis Cárdenas Palomino, who had been celebrated by U.S. officials as trusted warriors in the fight against Mexican drug cartels. /2

