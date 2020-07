Belinda se somete con temor a la prueba del COVID-19

La cantante compartió a través de un vídeo todo el proceso con los resultados

Belinda compartió a través de un vídeo cómo se sometió a la prueba del COVID-19. Muchas celebridades e influencers han seguido este procedimiento para tratar de consonantizar a sus fans y seguidores para que se cuiden y se mantengan sanos.

La prueba fue rápida, sin embargo Belinda dijo, a través de sus historias de Instagram, que las agujas siempre le han dado miedo. Y además parece que siente repulsión por la sangre, ya que bastó ver su cara a través del vídeo para intuir que no se siente bien al verla.

“Me van a hacer la prueba del COVID, estoy nerviosa y me van a picar el dedito, yo que odio las inyecciones y las agujas”, comentó Belinda. La razón por la cual se realizó la prueba salió de su boca de manera sencilla: “Pues por cuidarlos a todos“. “Sí me dolió, no quiero ver la sangre. Sí me picó con ganas, no deja de salir sangre”, agregó la cantante con dolor.

Belinda compartió el resultado de la prueba, quince minutos después, y en este salió que ella había dado negativo.

Aquí se puede ver el vídeo completo.