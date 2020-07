Liga MX protege al Cruz Azul y Yon de Luisa cree que “Billy” Álvarez es inocente

Alfredo Álvarez Cuevas es buscado por las autoridades mexicanas

La directiva de Cruz Azul vive un momento crítico. Su presidente Guillermo Álvarez Cuevas es buscado por las autoridades mexicanas luego de que giraron una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Ante esta situación, la Liga MX publicó un comunicado en el que fijaron su postura respecto a lo ocurrido, en el que claramente dieron el beneficio de la duda para el longevo directivo mexicano.

Consideraron 4 puntos a destacar, especificando que la investigación hacia Álvarez Cuevas es en calidad de representante legal de la Cooperativa La Cruz Azul, y no directamente hacia el club de fútbol.

Determinaron que solo se actuara en caso de que se acrediten los actos de los que se le acusa, por lo que en este momento no existe un procedimiento de desafiliación al presidente del Cruz Azul, y no se iniciará hasta que existan elementos para ello. Asímismo, reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades.

Por otra parte, también se expresó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quien confía en la inocencia del licenciado Álvarez.

“Existen acusaciones y demás, no hay comprobaciones ni sentencias y mientras nada más sean acusaciones, para nosotros no son válidas porque hay un principio básico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario“, dijo en entrevista para Mediotiempo.com

De igual forma aclaró que el club Cruz Azul no se verá perjudicado por esta investigación.

“No hay ningún tema con Cruz Azul, todos los temas que han salido es una cuestión personal. No hemos pensado porque no es una realidad y mientras no, no le dedicamos tiempo. Acusaciones como estás podrán haber mil y si nosotros nos definimos en nuestras acciones con base a acusaciones, pues no amerita ni nuestro tiempo“, concluyó.