Erika Buenfil rompió el silencio sobre el encuentro de su hijo Nicolás con su padre

Erika Buenfil reveló que la relación entre Nicolás y su padre Ernesto Zedillo Jr. ha sido complicada, pero que siempre ha tratado de mantener una buena comunicación y apoyar a su hijo en todo momento. A pesar de la sorpresa que le causó ver la foto en redes sociales, la actriz aseguró que está feliz de que su hijo haya tenido la oportunidad de reunirse con su papá y pasar tiempo juntos.

“Yo no me lo esperaba y lo celebro mucho, porque para Nicolás es saludable, es conciliar algo, cerrar un círculo, una ficha del rompecabezas, que la tenía en la mano, pero no terminaba de armar y de ahora para delante, creo que se va a sentir más confiado”, dijo en el programa ‘Hoy’.

La actriz de 60 años también agregó más detalles de este encuentro: “Se comunica conmigo Ernesto y me dice: ‘¿Ya llegó Nicolás?’, ‘¿ya viste?, rompimos el internet’, le dije, sí, gracias, estaba de acuerdo, cosa que le agradezco de corazón. Fueron 19 años para, públicamente, ver una foto de esas, me dio mucha alegría, no sé qué siga, como ustedes fueron sorprendidos, yo también cosa que le aplaudo a Ernesto, abrazo a Nicolás y ahí vamos como el tiempo va diciendo y el camino”.

En una entrevista concedida a mediados del mes de 2022, Erika habló más del tema con Isabel Lascurain: “Nunca pasó por mi cabeza, hubo sugerencias y yo dije: ‘No, frijoles, pero en casa’. Ya se conocieron, yo no estaba curiosamente. Me entra una llamada de Nicolás diciéndome que lo está tratando de contactar y que lo quiere conocer (…) para él fue un impacto”.

La actriz también compartió que está agradecida con Ernesto Zedillo Jr. por haberse acercado a su hijo y haber mostrado interés en tener una relación con él. Buenfil espera que este encuentro sea el inicio de una mejor relación entre padre e hijo, y que puedan construir una conexión sólida y positiva en el futuro.

“Se tomó una foto y fue a presumirla en la escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, plantarse y decir: ‘Sí tengo una persona y existe’. Me dijo quiero una foto de mi papá y lo quiero conocer, como a los 9 años”, le dijo.

