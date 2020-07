Lorena Herrera apoya a Paty Navidad y asegura que no se vacunará contra el COVID-19

La actriz y cantante es una de las que apoya los dichos de Navidad en Twitter, incluso le ha mandado mensajes de apoyo

Lorena Herrera respalda a Paty Navidad y asegura que no piensa vacunarse contra el Covid-19.

La rubia dijo en entrevista para el programa ‘Hoy’ que lamenta los ataques que le han hecho a su paisana por decir lo que piensa en sus redes sociales, también que, cuando llegue la vacuna contra el coronavirus al País, no piensa aplicársela.

“Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría“, expresó la actriz.

“Mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio. Mejor ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría“, dijo.

La intérprete de “Desnúdame el Alma” es una de las que apoya los dichos de Navidad en Twitter, incluso le ha mandado mensajes de apoyo contra aquellos que quieren cerrar la cuenta de la actriz.

Gracias a ti bella! Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informaran por su cuenta,lo constataran y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen!Gracias por tu Valentía! La verdad se está Revelando! 🙏💜 https://t.co/86mw91FLc2 — Lorena Herrera (@Lorenaherrera) July 29, 2020

Navidad ha creado polémica por asegurar que el Covid-19 es un pretexto de los líderes del mundo para instaurar el Nuevo Orden Mundial, lo cual ha provocado muchas burlas en redes sociales.