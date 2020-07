¿Quién Es La Máscara? estrena por Univision: Omar Chaparro y Adrián Uribe confiesan lo que les emociona del show

"La gente se va a enganchar desde el primer programa"

Univision está de manteles largos por el estreno de “¿Quién Es La Máscara?“, el nuevo reality dónde 16 celebridades deberán cantar ocultando su identidad usando originales disfraces. Será el domingo 2 de agosto a las 8pm/7c cuando el programa de inicio.

Adrian Uribe será uno de los investigadores que intentarán descifrar quién está detrás de la máscara. El comediante está seguro que el público en casa se va a divertir igual que ellos en el set de grabación.

“La gente se va a enganchar desde el primer programa“, aseguró Uribe. “Es un show donde tienes una tremenda duda e incertidumbre de quién está detrás de la máscara“.

El también actor de “Cómo Tú No Hay 2” comparte el panel con Consuelo Duval, Carlos Rivera y Yuri. Aunque no es una competencia real entre los investigadores, si se ponen competitivos entre ellos.

“Lo más divertido es estar jugando“, agregó Uribe. “Yo realmente me agobio y me estreso de no saber quién es. De repente ves unas pistas y escuchas la voz y dices, ‘esa voz yo ya la he escuchado en algún lado‘”.

El conductor de este programa espectacular es Omar Chaparro que estará encargado de presentar a cada uno de los participantes que suban al escenario. Sin embargo, Chaparro cuenta que de repente se emociona tanto que le gustaría intentar adivinar como los investigadores.

“De repente me dan ganas de yo estar de investigador y bajar a alguien más a que conduzca“, dijo el comediante.

Chaparro también resaltó que hace el reality de ¿Quién Es La Máscara? diferente a otros programas de canto similares.

“A diferencia de todos los realities musicales, todos están en busca de fama o de popularidad y aquí no“, agregó. “Estas 16 celebridades, ya todos son ganadores de premios, de discos de oro, tienen su vida resuelta económicamente. Creo que sus razones deben de estar más relacionados con el rollo de jugar, de volver a hacer niños y de engañar“.