Sepultaron al soldado Gregory Morales el día que la familia de Vanessa Guillén le pidió a Donald Trump investigar a Fort Hood

TEXAS – En el día que la familia de Vanessa Guillén se sentó con el presidente Donald Trump para hablar de la preocupante situación en la Base Militar de Fort Hood donde presuntamente fue asesinada Vanessa y otros soldados han aparecido muertos en sus alrededores, la familia del militar Gregory Morales le dio el último adiós al soldado en Oklahoma.

Private Gregory Wedel-Morales is now back home almost a year after he went missing from the base where he was stationed.https://t.co/014kAK4HGi

— KOKH FOX 25 (@OKCFOX) July 31, 2020