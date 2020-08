5 sensuales bikinis de Natalia Barulich, la ex que Maluma parece no superar

El cantante y la modelo vivieron un romance muy intenso

Maluma y su ex Natalia Barulich parece que no terminaron tan bien su romance, pues luego de que habían aclarado que “la ruptura se dio como amigos”, la modelo reveló que calificaba su relación como “tóxica”. Ahora con el nuevo sencillo del reguetonero esto parece confirmarse pues muchos creen que le envió algunas indirectas a su ex.

Lo cierto es que Natalia parece ser una mujer difícil de superar, pues en su cuenta de Instagram presume su hermoso y moldeado físico el cual luce espectacular en sensuales bikinis. Te dejamos algunos de ellos para que lo compruebes.

1. Sexy en el yate

Una fotografía que dejó a sus fans muy sorprendidos debido a que la modelo de origen cubano-croata mostró su increíble retaguardia sin dejar nada a la imaginación.

2. Feliz en naranja

Sin duda luce bellísima con la delicada flor que se colocó en su cabeza y el bikini color naranja contrasta muy bien con el paradisíaco fondo.

3. Peligrosa en la arena

Un exótico bikini con el que posó como la top model que es, por esta imagen recibió más de 196 mil “me gusta”.

4. Hermosa en rojo

Sus curvas lucieron en todo su esplendor con este bikini rojo el cual despertó las más bajas pasiones en sus fans.

5. Sensual en rosa

No cabe duda que los bikinis coloridos son lo suyo, al igual que el naranja, Natalia presumió un tono muy brillante de rosa y encantó a miles.

