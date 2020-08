Alarma por subida de contagios tras fiestas en Nueva Jersey, al lado de Nueva York

Nueva Jersey está “activando las alarmas” por un nuevo aumento en los contagios y las muertes por COVID-19.

El gobernador Phil Murphy anunció 699 nuevos casos de coronavirus en una conferencia de prensa ayer, frente a los 261 del jueves, y criticó a los residentes que no han estado usando máscaras y que han sido anfitriones de fiestas.

“Estos números están activando las alarmas”, recalcó Murphy también en Twitter. “La única forma de silenciar estas alarmas es tomando esto en serio. Use una máscara. Deje de organizar fiestas en casa. Ahora”.

La tasa de transmisión del estado, que indica la cantidad de personas a las que una persona infectada transmite el virus, también aumentó de 1.14 a 1.35.

“Incluso con los aumentos que hemos visto en los últimos números de casos, Nueva Jersey permanece entre los 10 estados del país con el menor número de casos activos per cápita”, destacó Murphy.

Pero sigue siendo el segundo estado con más fallecidos en la pandemia en EE.UU., sólo superado por el vecino Nueva York.

En la víspera, el jueves el gobernador Andrew Cuomo (NY) anunció que a pesar del repunte de contagios en Nueva Jersey, no se impondrá una cuarentena de 14 días a los viajes entre ambos estados, informo New York Post. En todo caso, es imposible separar el aire que circula entre NJ y NY.

Ha habido 181,660 casos de COVID-19 en Nueva Jersey hasta ahora. También se informaron 10 nuevas muertes adicionales, lo que eleva su número de fallecidos a 13,944; además de 1,875 consideradas probables por COVID-19.

Mientras tanto, Airbnb dijo el viernes que está tomando medidas enérgicas contra las casas alquiladas para fiestas en Nueva Jersey, suspendiendo o eliminando en total 35 listados, luego de que los funcionarios de salud advirtieron que esas reuniones llevaron a grupos de brotes de COVID-19.

“Prohibimos las casas de fiestas y no toleraremos comportamientos irresponsables en nuestra plataforma”, dijo el ejecutivo Chris Lehane en un comunicado, citado por Fox News.

Sadly, we must report an additional confirmed 10 #COVID19 deaths, bringing our confirmed COVID-19 death total to 13,944.

Of these, seven occurred within the last five days.

The number of probable deaths remains 1,875. pic.twitter.com/cXBorkWREk

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) July 31, 2020