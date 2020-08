Isaías es degradado a tormenta tropical a medida que se aproxima a Florida

Isaías fue degradado el sábado a tormenta tropical en su ruta hacia las costas de Florida.

La tormenta registró vientos de 70 millas por horas después de dejar Bahamas, en donde causó inundaciones, cortes del servicio eléctrico y árboles caídos.

Isaías ahora se desplaza hacia al norte. Es posible que toque tierra en Florida entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, aunque ya no tendría un impacto mayor en el sur de la península. Los condados de Brevard y Volusia serían los que más sufrirían con los vientos de la tormenta.

Isaias on path toward Florida, landfall possible in South Carolina on Monday https://t.co/LKBEHfo8QI

— Sheila Puryear (@smp0312) August 1, 2020