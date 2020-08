Astronautas del módulo Dragon de SpaceX regresan a la Tierra

Los astronautas del módulo Dragon del SpaceX regresaron a la Tierra este domingo después de 62 días en el espacio.

Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley abandonaron la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la cápsula Dragon Endeavour SpaceX el sábado. La cápsula cayó con el apoyo de paracaídas en aguas del Golfo de México, distante de la tormenta tropical Isaías, que avanza por la costa este de Florida.

Barcos de rescate esperaban a los astronautas en el mar.

"Thanks for flying @SpaceX."

📍 Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020