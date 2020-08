El sabor de tu helado favorito revela tu personalidad, según estudios

El sabor y manera de comer helado revela gustos, hobbies y lo cariñoso que eres

¿Cómo decides un sabor de helado?, ¿cuál ha sido el sabor clásico favorito de toda la vida? La elección del helado e incluso la forma en que lo disfrutas pueden revelar tu personalidad.

No es charlatanería. Pocos creerían el sabor de tu helado favorito puede decir y predecir muchas cosas de ti e incluso algunos detalles sobre encontrar al amor de tu vida, pero los investigadores en su infinita curiosidad de saber todo sobre todas las cosas, han realizado estudios que arrojan algunas respuestas.

Qué sabor eliges y te diré quién eres

Sobre el amor

OnePoll realizó un estudio para la compañía de helados Breyers. En dicho estudio se incluyeron los sabores clásicos: chocolate, vainilla y fresa. Participaron 2.000 estadounidenses según informó Fox News y los resultados fueron los siguientes:

Los que aman el helado de fresa tienden a encontrar el amor a la edad más temprana, a la edad de 24 años, en promedio.

Los que gustan del aromático helado de vainilla se enamoran alrededor de los 25 años.

Mientras que los que prefieren el estimulante chocolate tienden a encontrar el amor a la edad de 26 años, en promedio.

Gustos

Los que prefieren el helado de fresa tienen más probabilidades de escuchar jazz y disfrutar de películas de ciencia ficción. También les gusta lavar la ropa.

Los que van por el helado de vainilla no les gusta lavar la ropa y prefieren lavar los platos. También tienden a quedarse despiertos hasta tarde, aman a los perros y son introvertidos.

Aquellos que aman el sabor del helado de chocolate tienen más probabilidades de ser extrovertidos. Les gusta ver comedias románticas y prefieren escuchar música pop y rock.

Qué dice de ti la manera de comer helado

Según un estudio realizado por Baskin-Robbins y la experta en alimentos conductuales Juliet A. Boghossian y fundadora de Food-ology, You Are How You Eat, llevaron a cabo un estudio que revela “Lo que dicen tus preferencias de comer helados sobre ti”.

Helado en cono

La mayoría de las veces son optimistas. “Idealistas que lideran con el corazón”.

Los que eligieron un cono de azúcar se consideran la vida de la fiesta y son divertidos, vanguardistas y artistas.

Los que prefieren un cono de waffle tienden a ser los anfitriones de la fiesta, cuidadores más tradicionales y cariñosos.

Helado en taza

Realistas. Aquellos que prefieren disfrutar el helado en un tazón o taza son analíticos. Son responsables, obedientes, orientados a la familia y muy trabajadores. Su sabor de helado favorito es el chocolate.

Sándwich de galleta de helado

Las personas que gustan de la galleta de helado son una compleja mezcla de contradicciones. Tienden a tener fuertes tendencias introvertidas y extrovertidas y se sabe que son artísticas, impulsivas e idealistas.

Helado del cartón

Aquellos que les gusta la practicidad de comer desde el cartón son ingeniosas, dependientes, pragmáticas, introvertidas y pueden ser líderes fuertes. El chocolate es su favorito.